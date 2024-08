Paul Kagame toma posesión como presidente de Ruanda para un cuarto mandato de cinco años

Kigali, 11 ago (EFE).- El presidente de Ruanda, Paul Kagame, en el cargo desde el año 2000, tomó posesión este domingo para un cuarto mandato de cinco años, tras ganar las elecciones del pasado 15 de julio con el 99,18 % de los votos.

En su discurso ante 45.000 personas en el estadio Amahoro de Kigali, Kagame resaltó los avances conseguidos desde que su partido, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), tomó el poder en el país tras el fin del genocidio, en 1994.

"Está más allá de lo que las palabras pueden describir, teniendo en cuenta de dónde partimos. Nuestro trágico pasado encendió un fuego en cada uno de nosotros. El fuego de la esperanza, la resiliencia y la justicia. Esto es en lo que nos hemos convertido como ruandeses", expresó Kagame.

"No hay lugar para que los poderosos impongan su visión sobre cómo deben vivir los demás, ni para crear narrativas que falsifiquen la verdad", añadió, y se comprometió a "preservar la paz y la soberanía nacional, y consolidar la unidad nacional".

La ceremonia contó con la presencia de 22 jefes de Estado, tres vicepresidentes y dos primeros ministros.

Entre ellos, los presidentes de Angola, João Lourenço; de Kenia, William Ruto; de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud; la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, y el primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko.

También asistieron otros líderes como el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahamat Moussa Faki, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y el presidente del Consejo de Soberanía de Sudán y comandante del Ejército, Abdel Fattah al Burhan.

Kagame, de 66 años, que gobierna Ruanda con mano de hierro desde el 2000, ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado, siempre con más del 93 % de los votos.

Su partido ha dirigido Ruanda desde que tomó el poder en 1994 como grupo rebelde, tras derrocar al Gobierno extremista hutu que desencadenó el genocidio de ese año, en el que unos 800.000 tutsis y hutus moderados perdieron la vida.

Organizaciones pro derechos humanos han denunciado durante los últimos años el reducido espacio democrático en el país, así como detenciones arbitrarias y desapariciones de disidentes a manos del Gobierno.

Antes del acto de jura del cargo, Kagame se reunió con el presidente angoleño Lourenço, pues la Presidencia de Angola media en el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC) entre el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), vinculado a Ruanda, y las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC).

El pasado 30 de julio sendas delegaciones de la RDC y Ruanda firmaron un acuerdo de alto el fuego que entró en vigor la madrugada del 4 de agosto.

Durante su discurso de toma de posesión, Kagame afirmó que la paz en la región es una prioridad para Ruanda, aunque reconoció que queda mucho por hacer, sobre todo en el este de la RDC, sumido desde 1998 en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército.

"Pero la paz no puede ser entregada por nadie desde ningún lugar, por muy poderoso que sea, si la parte más directamente afectada no hace lo necesario (...). La paz no es un favor; es una obligación", agregó. EFE

