LeBron James:"Un orgullo ganar otro oro olímpico, pero no me veo en Los Angeles"

París, 11 ago (EFE).- Lebron James brilló en los Juegos de París en compañía de otras estrellas estadounidenses como Stephen Curry y Kevin Durant para ganar su tercera medalla de oro olímpica. De esta manera el jugador de los Lakers superó en una estadística al legendario Michael Jordan, quien es considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la NBA.

LeBron, feliz tras ganar la final olímpica a Francia, se mostró orgulloso del desempeño de un equipo formado a toda prisa, pero con la calidad suficiente para lograr el quinto título olímpico seguido de Estados Unidos y el decimoséptimo en la historia de los Juegos.

"Estoy viviendo un momento feliz, estoy muy contento, y lo vivo en un momento especial, desde la humildad, ya que pienso que todavía puedo seguir jugando al baloncesto, y jugarlo a un alto nivel, jugar con otros grandes jugadores, con un gran cuerpo técnico y luego salir a la cancha y representar a nuestro país", dijo LeBron ante una multitud de periodistas en el Palacio Bercy.

El jugador de los Lakers, de 39 años, valoró de manera especial el hecho de haber ganado a Francia, y ante su público.

"El partido de la final olímpica no lo hubiéramos imaginado de otra manera, ha sido especial poder enfrentarnos al equipo anfitrión y en un gran escenario y un gran ambiente", explicó.

Comparando al equipo estadounidense actual con el de otros Juegos, LeBron señaló que "el mejor es el actual porque es el que tenemos ahora mismo. Hemos vuelto al máximo nivel, ya sabemos que tuvimos algunos años en los que no estuvimos al nivel de nuestra capacidad real.

"En Pekín 2008 el equipo logró su redención después de ser tercero en Atenas 2004, y luego en 2012, en Londres, jugamos muy bien y pudimos ganar el título olímpico otra vez. Ahora armamos el equipo muy rápido, nos juntamos en menos de un mes, pero sabíamos que había que organizar un buen equipo porque no nos gustó la forma de jugar el verano pasado", cuando Estados Unidos no pisó ni el podio.

"Ganar el título olímpico es maravilloso, algo increíble, y por supuesto un gran honor. Si he podido ayudar a que Estados Unidos gane la medalla de oro, eso es algo genial", comentó.

Preguntado por los rivales que ha tenido Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y por el nivel que ha observado, LeBron destacó el nivel del torneo, con selecciones que han destacado por su juego.

"Francia, Serbia, Australia, han jugado bastante bien, y Alemania, que ganó la Copa del Mundo el año pasado. El baloncesto mejora en todo el mundo, y a todo el mundo le gusta. Esperamos seguir inspirando a personas de todo el mundo".

Preguntado por el hecho de haber superado a Michael Jordan en cuanto a títulos olímpicos, 2 del exjugador por 4 de Lebron, el jugador de los Lakers tuvo palabras de elogio para "Air Jordan".

"Simplemente miras su silueta, miras su habilidad y sabes que es uno de los mejores jugadores de baloncesto que hemos visto jugar jamás un partido en este deporte. Fue un jugador de baloncesto de puro talento, un tipo de otro mundo", resumió.

En cuanto a su ambición de jugar en los próximos Juegos Olímpicos de los Angeles, LeBron descartó la posibilidad.

"No, no me veo jugando en Los Ángeles, pero tampoco me veía jugando en París. Dentro de cuatro años ya no puedo verme jugando".

Lebron destacó el papel de su familia, indicando que su mujer "es la mejor".

"Sin ella ni siquiera estaría en esta posición de poder hacer lo que hago y amar el juego como lo amo, así que tener a mi esposa, mis dos hijos, mi hija y el resto de mi familia aquí, fue un placer", dijo.

París, 10 ago (EFE).- Nicolas Batum, capitán de la selección francesa de baloncesto, indicó a EFE tras la final de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, que perdió su equipo ante Estados Unidos (87-98) en el Arena Bercy de la capital francesa, que está "decepcionado por perder, pero orgulloso" por haber ganado la plata ya que "hace una semana no esperaba estar aquí", en referencia a la final "del torneo más loco" que nunca ha jugado.

"La semana pasada estábamos muy mal, en un mal estado físico", manifestó, durante la conferencia de prensa posterior al partido Batum, alero de los Philadelphia 76ers, que anotó cinco puntos y recogió ocho rebotes en la final del torneo olímpico.

"Ha sido el torneo más loco que nunca he jugado; hace una semana no esperaba estar aquí. Fue un viaje loco, pero tenemos que estar muy orgullosos. Ganamos la plata y subimos al podio. Hay nueve equipos que no lo lograron. Sí, tenemos que estar orgullosos con este resultado", contestó a Efe Batum.

"Perdimos contra gran equipo, pero estuvimos ahí", comentó el alero francés, en referencia a que su equipo se llegó a colocar a tres puntos (79-82) a falta de tres minutos para el final del partido.

"Creo que tal como estábamos hace siete días no pensábamos estar en este partido", manifestó.

"Estoy orgulloso de estar donde estuvimos, aunque decepcionado, porque queríamos ganar. Pero creo que ha sido un gran logro para nuestro país", añadió el capitán de la selección francesa.