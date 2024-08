Pixar anuncia que está trabajando en una tercera película de 'Incredibles'

Anaheim (EE.UU.), 9 ago (EFE).- Pixar, el estudio de Disney, anunció este viernes que está trabajando en la tercera parte de la película sobre la familia de superhéroes 'Incredibles' ('Los Increíbles'), durante la convención D23 que se lleva a cabo este fin de semana en la ciudad californiana de Anaheim.

El director Pete Docter, responsable de filmes como 'Monsters, Inc.' o 'Inside Out', fue el encargado de anunciar que el filme actualmente se encuentra en producción y que el director Brad Bird regresará a la franquicia, sin embargo no se dieron detalles sobre la historia.

Docter también adelantó que 'Inside Out' llegará a la pequeña pantalla con una serie llamada 'Dream Productions' que estará situada entre la primera y la segunda película que versa sobre las emociones de una niña en su proceso de crecimiento.

"Está ambientada en el estudio donde los sueños de Riley se hacen cada noche a tiempo y dentro del presupuesto", expresó Docter sobre la serie que llegará a la plataforma Disney+ este año.

Por su parte, el cineasta Andrew Stanton tomó el escenario del Honda Center, lleno con más de 12.000 asistentes, y mostró adelantos de la quinta entrega de 'Toy Story', cuyo estreno está previsto para junio de 2026.

'Toy Story 5' seguirá las aventuras de los entrañables juguetes Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes en esta ocasión tendrán que competir por la atención de los niños frente a los dispositivos electrónicos.

El estudio también mostró el tráiler del filme 'Elio' y anunció una nueva película original llamada 'Hoppers' que versará sobre la historia de un humano y un castor que intercambian cerebros.

La convención D23 es el evento bianual organizado por el grupo de medios Disney en la ciudad californiana de Anaheim y en el que miles de fans se darán cita hasta el domingo por la tarde para ser las primeras en conocer las novedades de Marvel, Pixar, Star Wars o Disney Animation. EFE

mrl/sbb