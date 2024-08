Fórmula 1 - Fernando Alonso: "Sigo teniendo la misma motivación, me sigue encantando esa adrenalina"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) afirmó este sábado que, desde que empezó a correr a los tres años, no conoce "otra vida", por lo que tiene "la misma motivación" que en sus inicios, porque le sigue "encantando esa adrenalina de conducir los coches más rápidos del mundo". "Empecé a correr a los tres años. No conozco otra vida. Sigo teniendo la misma motivación. Me sigue encantando esa adrenalina de conducir los coches más rápidos del mundo", expresó el asturiano en un vídeo compartido por Aston Martin de su patrocinador Valvoline. El piloto defendió que "para ser original, tienes que hacer las cosas un poco diferentes" al resto de la parrilla, hacer "cosas que la gente no espera". "En la Fórmula 1, hay muchos momentos en tu carrera en los que tienes que encontrar la mejor versión de ti mismo", analizó Alonso, destacando también la evolución constante de la tecnología en el 'Gran Circo', en una "búsqueda interminable de la perfección". "Cuando estás dentro del 'cockpit', haces las cosas automáticamente. La mente siempre está en movimiento. Es más importante lo que te dice el corazón. Hay que mantener la cabeza fría, concentrarse, adaptarse. Me veo a mí mismo como un 'original'. Sigo adaptándome y sigo conduciendo para ser cada vez mejor", concluyó el bicampeón del mundo de F1.

