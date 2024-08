Jordi Ribera: "Cuando pierdes tantas opciones claras, lo más normal es que pierdas"

El seleccionador nacional de balonmano, Jordi Ribera, lamentó la oportunidad perdida de llegar a la final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, con la derrota este viernes ante Alemania fallando "opciones claras" de gol, incluido en los minutos decisivos. "Quitando los primeros 15 minutos, que nos ha faltado un poco de acierto, hemos recuperado el partido en el empate, incluso nos podíamos haber ido con algún gol más si no es por Wolff en la portería", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). Ribera dio mérito al meta alemán, pero señaló a los últimos minutos, cuando los 'Hispanos' tuvieron varios ataques en posición inmejorable para ponerse dos goles arriba. "Es el nombre propio del partido. En la segunda parte hemos sido claros dominadores de la dinámica del juego pero no de la finalización, que de alguna manera es la que al final te aporta poder ganar el partido", afirmó. "Era un partido de paciencia. Sabíamos que en defensa estábamos bien, que recuperábamos balones. Ellos sabíamos que tenían un poder ofensivo de lanzamiento pero que tarde o temprano tendríamos nuestras oportunidades como así ha sido. Hemos tenido varias posibilidades de colocarnos a dos, con lanzamientos claros, no ha podido ser y, al final, cuando pierdes tantas opciones claras, lo más normal es que pierdas", terminó.

Compartir nota: Guardar Nuevo