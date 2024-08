El 'Maratón para todos', el nuevo reto de Alex Roca con París y sus Juegos de escenario

David Ramiro

París, 9 ago (EFE).- Alex Roca afronta en París uno de los retos más duros de su vida. El 'Marathon pour tous', vinculado a los Juegos Olímpicos de París, se celebra el sábado 10 de agosto, por la noche, con 20.024 corredores, entre ellos él. Su objetivo, cumplir un sueño, pero también "dejar huella y luchar para dar visibilidad a todas las personas con discapacidad para que puedan tener referentes".

A los 6 meses de vida, Alex Roca (Barcelona, 1991) sufrió una encefalitis viral herpética (herpes cerebral). Le provocó una parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física la cual le afectó al hemisferio izquierdo del cuerpo. Tiene una movilidad reducida y se comunica a través de lengua de los signos.

Alex es el primer atleta con parálisis cerebral que acabó la exigente Titan Desert (2019) y también el primero de la historia con parálisis cerebral, un 76% de discapacidad física y hemiplejía, en acabar un maratón dentro del tiempo máximo oficial (Maratón de Barcelona 2023), entrando así en el Libro de los Récords. Medios maratones, triatlones y acuatlones han formado parte de su trayectoria en los últimos años. Ahora, sin ninguna duda, está frente al reto más duro de su vida.

“En octubre de 2023, más o menos, decidí hacer un reto muy gigante para mí, que era correr cinco medios maratones, que para mí ya era una locura, y justo desde Nike me hablaron de una propuesta que era este maratón en París. Empecé con la preparación y al final corrí esas cinco carreras en dos y meses y medio, una locura”, declara.

Esos cinco medios maratones fueron en Miami, Barcelona, Londres, Milán y Madrid. En ellos, el deportista catalán ha debido tener controlado cada paso del proceso para llegar a un “Maratón para todos” de París que presenta unas durísimas condiciones: calor, humedad, un horario diferente al ser nocturno y un recorrido con subidas y bajadas.

“En primer lugar, he tenido que cambiar completamente mis horarios de sueño, porque el maratón se corre a las nueve de la noche y, claro, he tenido que cambiar las horas de ir a dormir y de despertarme. He tenido que intentar tener el máximo rendimiento de mi cuerpo de las nueve de la noche hasta las cuatro de la mañana. Eso ha generado una preparación que me ha llevado a irme a dormir más tarde y también levantarme más tarde”, comenta.

“Además, hace unas tres semanas aproximadamente, casi un mes, salí a correr y noté algo raro en mi rodilla y de golpe petó. No podía andar y tuve tanto miedo que me hice varias resonancias. Me dijeron que todo estaba mal y los médicos me dijeron que era una inflamación fruto del sobresfuerzo. He tenido varios físios de complemento pero estoy bien. También he cuidado mucho la nutrición y la hidratación”, apunta el catalán, que calcula que tardará más de seis horas en completar el recorrido.

El sobresfuerzo, la falta de hidratación y la falta de sueño son elementos que promueven las crisis de epilepsia. Alex ha sufrido seis a lo largo de su vida. Para intentar reducir al máximo el riesgo de sufrir alguno de estos contratiempos y poder preparar este tipo de retos cuenta con un equipo de profesionales: nutricionista, entrenadores, fisioterapeuta, doctores, doctores del sueño…

En París, el equipo que le acompañará lo forman su entrenador, la persona que le lleva los tiempos, uno de sus amigos y su inseparable mujer, Mari Carmen Maza, su media mitad.

"El equipo que llevo me pide que no veamos el maratón como un bloque grande sino como un camino a cruzar", confiesa Alex, en el último piso del Museo Pompidou de París, nervioso ante el reto que tiene por delante.

Del 19 al 21 de julio, Alex Roca y su mujer viajaron a París para conocer e inspeccionar el recorrido, donde observaron una gran dureza por su gran desnivel y la diversidad del terreno. Por eso, la hazaña se antoja heroica y de mucho más mérito.

Con todo esto, Alex quiere dejar huella y luchar para dar visibilidad a todas las personas con discapacidad para que puedan tener referentes, a pesar de que él no se considera como tal. Él no tuvo ninguno durante su infancia ni en su vida. Hace diez años no eran tan visibles. También para lanzar un mensaje al mundo relativo al deseo de romper los prejuicios de la sociedad hacia las personas con discapacidad

"No creo que sea un referente pero sí quiero contar algo. Hace muchos años, cuando era pequeño, no había nadie que hiciera deporte con una gran discapacidad como yo. No pretendo ser un referente pero sí me encantaría impulsar a las personas con discapacidad a que sueñen. No hace falta que corran pero sí que sueñen. Y que hagan algo que les haga realmente feliz. Por esta razón estoy aquí. Me alegra muchísimo cuando miro el móvil y cada vez veo a más personas con discapacidad mostrando su vida y haciendo cosas", destaca.

Y después de esto reto vendrá otro, aunque el siguiente no vinculado al deporte. "Creo que tengo que cambiar otros aspectos también de la vida que son muy importantes. Uno de ellos la belleza. Dentro de poco van a pasar muchas cosas en septiembre, algunas vinculadas a la moda. El objetivo que tengo es cambiar el mundo y que todos nos veamos como personas diversas diferentes pero que todos nos tratemos como personas únicas y especiales pero con respeto. Porque el respeto lo es todo en la vida". EFE

drl/ism

(foto)(vídeo)