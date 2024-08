Crónica del India - España: 2-1

La selección española masculina de hockey sobre hierba no pudo conseguir este jueves la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París tras perder por 2-1 ante la India, después de un partido donde le faltó el acierto en el 'penalti corner' que sí tuvo su rival. Los 'RedSticks' no pudieron acabar con una sonrisa su andadura por el Estadio de Yves-du-Manour, donde aspiraban a sumar la sexta medalla para su deporte, la primera desde la plata de Pekín 2008. El 0/9 en el 'penalti corner' fue un lastre que no pudieron levantar ante un rival que supo sujetar su ventaja y que fue más certero en este aspecto vital del juego. Al combinado asiático le ayudó también encontrar el gol del empate cuando el equipo que entrena Max Caldas ya se aferraba a llegar por delante al tiempo de descanso. Luego, fue superado y su reacción final en busca de los 'shoot-outs' no tuvo el premio deseado de un equipo todavía joven y que ahora debe aprovechar esta experiencia para volver a codearse con los mejores. La pelea por el tercer y cuarto puesto empezó con un ritmo trepidante, pero las ocasiones llegaron con cuentagotas. La India llegó más al área de Luis Calzado, mientras que España apenas gozó de ocasiones salvo una de 'Chefo' Basterra. Las cosas mejoraron para los 'RedSticks' en el segundo cuarto, donde muy pronto se puso por delante gracias a un 'penalti stroke' anotado por Marc Miralles. A partir de ahí, la selección española se asentó y tuvo buenos minutos, sin más premio por los primeros desaciertos en el 'penalti corner', con uno de Basterra que se fue por poco. Además, Borja Lacalle no llegó por muy poco a empujar con el 'stick' una sensacional acción individual de Gerard Clapes y otro 'penalti corner' desperdiciado dio pie a la reacción final de los asiáticos. Estos apretaron mucho al final, no dejaron salir a los de Max Caldas de su campo y al final empataron con un 'penalti corner' ejecutado por el veterano capitán Harmanpreet Singh. El tiempo de reflexión no sentó bien al combinado nacional, de nuevo desbordado al inicio del tercer periodo, donde casi todas las llegadas de la India al área de Calzado acabaron en 'penalti corner', el primero de nuevo anotado por Harmanpreet Singh. Esto no aprovechó los demás, al igual que Basterra con el suyo. Los 'RedSticks' afrontaron por detrás los últimos 15 minutos y se lanzaron decididamente a por el empate, con alguna superioridad en el campo en forma de plus. Las ocasiones en forma de 'penalti corner' (4) se sucedieron a la par que el paso de los minutos iba agobiando y presionando a los españoles, que se quedaron sin el ansiado gol, sobre todo en un último intento donde los nervios pasaron factura. El bronce se escapó y, como en Tokyo 2020, fue para la India. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: INDIA, 2 - ESPAÑA, 1 (1-1, al descanso). --EQUIPOS. INDIA: Parattu Raveendran (P), Jarmanpreet, Abhishek, Manpreet, Hardik, Gurjant, Mandeep, Harmanpreet, Sumit, Prasad, Sukhjeet, Sanjay, Upadhyay, Shamsher, Pal y Rohidas. ESPAÑA: Calzado (P), Alonso, Bonastre, Gispert, Vilallonga, Cunill, Vizcaino, Basterra, Clapés, Reyné, Miralles, Recasens, Menini, De Ignacio-Simó, Rodríguez y Font. --GOLES. 0-1, minuto 18. Marc Miralles de 'penalti stroke'. 1-1, minuto 30. Harmanpreet Singh de 'penalti corner'. 2-1, minuto 33. Harmanpreet Singh de 'penalti corner'. --ÁRBITROS: Coen van Bunge (HOL) y Benjamin Goentgen (ALE). --ESTADIO: Yves-du-Manoir.

