Netanyahu insta a las Fuerzas Armadas a "mantener la calma y la compostura" a pesar de la tensión regional

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hecho un llamamiento a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a "mantener la calma y la compostura" a pesar de las tensiones en la región y las amenazas del partido-milicia chií libanés Hezbolá y las autoridades iraníes sobre un posible ataque. Netanyahu se ha desplazado hasta el centro de reclutamiento de Tel Hashomer, a las afueras de la capital, Tel Aviv, donde ha asegurado que el país sigue "adelante hacia la victoria" en la Franja de Gaza, a pesar del apoyo y las amenazas planteadas por los principales socios del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Sé que la población israelí está en alerta y os pido una cosa, mantened la calma y la compostura. Estamos preparados tanto para la defensa como el ataque, estamos golpeando a nuestros enemigos y estamos también determinados a defendernos a nosotros mismos", ha señalado Netanyahu, según un comunicado de su Oficina. Así las cosas, el primer ministro israelí ha reiterado su agradecimiento tanto a las tropas activas como a aquellas personas que se encuentran en la reserva y podrían ser llamadas a filas. "Sois la columna vertebral de neustra nación", ha subrayado el mandatario israelí, según recoge 'The Times of Israel'. Hamás lanzó a comienzos de octubre una ofensiva contra territorio israelí que se saldó con casi 1.200 muertos y otros 240 secuestrados. Israel lanzó entonces una operación militar en respuesta contra la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de más de 39.670 palestinos y deja también más de 91.500 heridos. Hezbolá y los hutíes de Yemen, ambos respaldados por Irán, han actuado en contra de Israel en solidaridad con la población palestina. La semana pasada las FDI confirmaron un ataque en el sur de Beirut, la capital libanesa, que se cobró la vida de un alto cargo de Hezbolá y que ha provocado amenazas de una posible respuesta. Además, las autoridades iraníes se han sumando a estas amenazas después de que a mediados de la semana pasada un ataque atribuido a Israel, pero sobre el que el país aún no se ha pronunciado, se cobrara la vida del hasta entonces líder político de Hamás, Ismail Haniye, durante su visita a Teherán.

