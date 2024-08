Montse Tomé defiende su centro del campo ante Brasil: "Son tres futbolistas de garantía"

La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, describió este martes a Tere Abelleira, a Aitana Bonmatí y a Jennifer Hermoso como "tres futbolistas de garantía", defendiendo así su titularidad contra Brasil en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la 'Roja' perdió por 4-2 y se despidió de la lucha por el oro. "Cuando elegimos el plan de partido, siempre lo elegimos para competir para ganar. Al final hoy en el centro del campo han entrado Tere, Jenni y Aitana, son tres futbolistas de garantía; y en otros partidos, ha entrado Patri y ha entrado Alexia", analizó Tomé ante los micrófonos de la emisora COPE, a la conclusión del partido en Marsella. "Yo creo que tenemos alternativas, que hoy hemos apostado por esto y que luego las jugadoras que han entrado después han tratado de cambiar la dinámica, como lo hemos venido haciendo también en el partido contra Colombia. Lo que siento es que tenemos variabilidad, que es una competición en la que había muchos partidos y que hemos elegido lo que creíamos que nos iba a acercar a ganar", reiteró la seleccionadora. Por este motivo, restó importancia a la suplencia de Alexia Putellas en un encuentro que empezó torcido al encajar el 1-0 por un grave error en defensa. "Hemos encajado muy pronto el primer gol y esto nos ha condicionado. Aun así, yo creo que el equipo ha intentado hacer el juego que esperamos de España y también en un momento clave, antes de la primera parte, recibimos el segundo gol", argumentó al respecto. "Sabemos que Brasil es una gran selección que transita rápido, que quizás en algún momento la hemos dejado golpear desde atrás y esto también nos ha hecho que nos metieran con balones largos arriba. Hoy está claro que no ha sido el mejor partido y que esto no nos ha alcanzado para conseguir ganar", lamentó la entrenadora asturiana. Habiendo recibido ese 1-0 en "una acción fortuita", la 'Roja' fue a remolque. "El equipo ha intentado seguir teniendo la bola, venían muy intensas en la presión, era un equipo que tiene patas, físicamente está bien y lo hemos intentado. Es cierto que el siguiente gol es justo antes de entrar en el descanso y después hemos tenido un empuje mayor", destacó. "Está claro que hay cosas que no hemos hecho bien, que tenemos que analizar y que, si las hubiésemos hecho bien, seguramente no estaríamos hablando de este resultado. Tenemos que verlo, analizarlo con calma y tratar de coger energía para lo que nos queda, que tenemos en juego una medalla de bronce", avisó la seleccionadora sobre la siguiente cita. "Pensábamos en Brasil desde dos contextos, lo que ya nos habían hecho más defensivo y lo que han hecho hoy, que era lo que venían haciendo. Sabíamos que con una presión con dos arriba íbamos a poder tener soluciones por fuera. Creo que en esa circulación encontramos a la gente por dentro, a pesar de tener cada una una marca individual. Han estado intensas y los ataques que hemos tenido no hemos conseguido materializarlos", dijo Tomé desde la zona mixta del Estadio Vélodrome. "Yo creo que tanto Alexia como Jenni, cuando han tenido minutos, lo han hecho bien. Por supuesto pueden jugar juntas, hoy han jugado, pero todo lo que hemos elegido ha sido para ganar. Está claro que cuando las cosas no salen como esperas, igual se cuestiona más. Pero lo que digo, todo lo que hemos elegido lo hemos elegido para conseguir que España fuera competitiva y en los cambios, en el once y en todo", insistió. Por último, valoró lo duro que es ganar medallas en unos JJ.OO. "Es una competición exigente, hemos jugado cada dos días y se nota. Pero yo conozco al equipo, el equipo hoy va a estar jodido como vamos a estar todos y necesitamos cambiar el chip y empezar a poner la cabeza en competir contra Alemania", concluyó la seleccionadora de España.

