El Real Madrid cierra con victoria (2-1) sobre el Chelsea su gira estadounidense

El Real Madrid puso fin este martes a su gira de pretemporada en los Estados Unidos con victoria en Charlotte por 2-1 sobre el Chelsea inglés y ahora pondrá rumbo a España para afinar ya su puesta a punto para la disputa la semana que viene de la Supercopa de Europa ante el Atalanta italiano. El conjunto madridista se despidió de su paso por suelo estadounidense con su única victoria en el Soccer Champions Tour. Tras caer ante el Milán y el FC Barcelona, se llevó la victoria ante el conjunto londinense y ahora espera recuperar a todas sus piezas en casa para preparar el asalto en una semana del primero de los siete títulos a los que opta esta campaña. El campeón de Europa continuó con sus habituales probaturas y Carlo Ancelotti, privado esta vez de los jóvenes Arda Güler y Endrick, probó con un tridente ofensivo formado por Brahim Díaz, Vinícius Jr y Rodrygo Goes. Los dos primeros fueron de lo mejor del equipo madridista, que sacó partido a su buen arranque de encuentro. El Real Madrid, impulsado por el ritmo de 'Vini', se puso 2-0 antes de la media hora, en un inicio entretenido, con llegadas a las dos áreas y donde Raheem Sterling gozó de dos buenas opciones para haber puesto por delante a los de Enzo Maresca, donde Reece James le quitó un balón providencialmente al '7' brasileño cuando este se disponía a ejecutar su disparo ante Filip Jorgensen, exportero del Villarreal. Fue el campeón de LaLiga EA Sports el que finalmente acertó con un tanto concedido a Dani Ceballos, que pareció empujar finalmente el disparo 'mordido' de Lucas Vázquez que había superado al portero 'blue'. Minutos después, un gran pase de Vinícius con el exterior a la espalda de la defensa del Chelsea no lo desaprovechó Brahim para desbordar a Jorgensen y seguir avisando a Ancelotti de que quiere minutos pese a la competencia. El equipo inglés se rehizo a estos dos golpes y acabó mejor los primeros 45 minutos y recortó distancias. Primero, Sterling envió un 'pase de la muerte' para Christopher Nkunku, pero el francés no llegó para empujarlo a la red con Thibaut Courtois ya batido. Sí acertó Madueke para cabecear a la red un centro al segundo palo con alguna duda de Courtois en la salida y un Fran García más pendiente del portero que de la marca y que tampoco estorbó demasiado. El 2-1 llegó al filo del descanso y tras este, los de Enzo Maresca salieron un tanto mejor y pudieron lograr el empate, pero Andrey Lunin estuvo rápido en su salida para detener el disparo de Nkunku tras un buen pase del español Marc Guiu, que dejó buenos minutos y probó fortuna con dos disparos, uno de ellos con Sterling quizá mejor colocado. El Real Madrid, ya con otro ritmo, no amenazó tanto, pero también tuvo ocasiones por medio de Brahim, con un disparo algo desviado desde dentro del área, un cabezazo de Eder Militao a la salida de un saque de esquina, y un disparo desde fuera del área de Nico Paz, bien detenido por Jorgensen.

