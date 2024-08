Álvarez/Moreno y Herrera/Gavira pierden en cuartos de final y dejan París 2024 sin españoles

Las parejas españolas de Daniela Álvarez con Tania Moreno y de Pablo Herrera con Adrián Gavira han sido eliminadas este miércoles en los cuartos de final del vóley playa en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras sus respectivas derrotas ante las canadienses Melissa Humana-Paredes y Brandie Wilkerson (18-21 y 18-21) y contra los noruegos Anders Berntsen Mol y Christian Sandlie Sorum (16-21 y 17-21). En el Estadio Torre Eiffel, estos malos resultados zanjaron la participación de España tanto en el torneo de mujeres como en el de hombres, ya que el pasado domingo Liliana Fernández Steiner y Paula Soria dijeron adiós en los octavos de final, habiendo perdido por 21-23 y 16-21 contra las suizas Tanja Hüberli y Nina Brunner. En esta ocasión, Álvarez y Moreno empezaron yendo a remolque ante las canadienses (0-1, 1-3, 2-4, 3-5), pero empataron el partido gracias a un error en el bloqueo de Wilkerson y habiendo enlazado Álvarez dos buenos remates. Su compañera no quería ser menos y también brilló haciendo dos puntos seguidos para voltear el marcador provisionalmente (9-8). Tras el tiempo técnico con las españolas arriba en el luminoso del estadio (11-10), Humana-Paredes y Wilkerson se envalentonaron para tomar la delantera y no soltarla desde el 11-12 hasta el 18-21 definitivo, a tenor de 20 minutos que duró el set. En el siguiente, varios errores de Moreno no lastraron al dúo español, que remontó para situarse 7-5. Debido a ello, las norteamericanas pidieron tiempo muerto, que no les surtió efecto, como evidenció un remate de Wilkerson que se marchó fuera y supuso el 9-6. Sin embargo, Wilkerson se recompuso y luego Álvarez falló un par de remates fuertes, lo que impulsó a sus rivales hasta ponerse 9-10 arriba y hacer que el tiempo muerto cambiase de bando. La reanudación fue breve, pues llegó el 10-11 tras un toque ilegal de red hecho por Álvarez en una defensa agresiva y enviando el encuentro al tiempo técnico. A la postre sí funcionó esa idea de la '1' española, con un bloqueo suyo que estableció el 14-14 y hacía soñar con la igualada. Durante una jugada de alternancias, y encima de la red, Wilkerson en un bonito golpe con su muñeca izquierda cruzó la bola en un punto que casi tenían perdido (14-15). De inmediato, un remate de Moreno fue revisado por los árbitros, pero el balón no había tocado en el antebrazo de Wilkerson y subió entonces el 14-16 al marcador. Aunque un 'block out' provocado por Moreno puso el 15-16 y más tarde se repitió la jugada para el 17-18, las españolas sucumbieron frente al arreón posterior de sus adversarias, que en 22 minutos abrocharon este otro set a su favor y se citaron en semifinales, precisamente, con las suizas Hüberli y Brunner en busca de las medallas. AMARGA DESPEDIDA DEL VETERANO HERRERA Horas más tarde, con la noche acechando en el cielo parisino, Pablo Herrera y Adrián Gavira afrontaron su eliminatoria de cuartos de final ante Anders Mol y Sandlie Sorum. Y aunque le pusieron empeño, igualmente fueron todo el primer set a remolque. Un bloqueo del castellonense puso el 3-5, pero en esa estadística destacó Mol y creció la ventaja noruega. El 7-10 cristalizó tras un balón retenido por el propio Mol en la colocación, lo que se hilvanó con un 'block out' provocado por Herrera. Pero el otro jugador noruego también buscaba protagonismo y un remate seco de lo suyos rubricó el 8-11, renta que aumentó a 9-13 debido a una enorme defensa de Sorum, hasta levantarse raudo y rematar el punto. Un saque enviado directamente fuera por Herrera significó el 10-14 y luego un remate cruzado de Sorum, que se posó lejos sobre la arena, fue el 13-17. A pesar de que Herrera respondió con otro remate cruzado desde la red, la desventaja española (15-19) ya fue una losa demasiado pesada. 18 minutos se estiró esa primera manga, duración similar a un segundo set donde los escandinavos volvieron a ser inexpugnables. Fueron por delante en el marcador de principio a fin, con un +4 (5-9, 7-11, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19) que administraron con seriedad para meterse en 'semis' y medirse ahí con los alemanes Nils Ehlers y Clemens Wickler.

