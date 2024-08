Sandra Ygueravide: "No podía imaginar que el 3x3 me iba a dar tantas cosas"

La baloncestista española Sandra Ygueravide admitió que "no podía imaginar" que el 3x3 le "iba a dar" en su trayectoria como jugadora profesional "tantas cosas" positivas, tras haber conquistado este lunes la medalla de plata con la selección nacional en el certamen femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024. "Es maravilloso, pero sobre todo es maravilloso porque es una medalla olímpica con el 3x3, que ha sido lo que cambió un poco mi visión del baloncesto y de lo que vivía para el baloncesto y no podía imaginar que me iba a dar tantas cosas", declaró Ygueravide en la zona mixta de las canchas instaladas en la Plaza de la Concordia. En este sentido, la jugadora valenciana valoró el éxito conseguido. "Estoy feliz, porque es verdad que es una medalla de plata, pero que nos está sabiendo a oro. Quizá no al acabar el partido, pero es verdad que para nosotras ha sido un sueño y ha sido, sobre todo, un premio al trabajo de todos estos años", recalcó delante de la prensa. Los periodistas recordaron a Ygueravide varios momentos de crítica o duda antes de estos JJ.OO. "Creo que eso también nos gusta bastante, lo de que no cuenten con nosotras para nada. Ya nos pasó hace unos años en el Europeo aquí, en Francia también, y nos ha ido pasando", advirtió. "Creo que esto también nos motiva y al final somos un equipo que nunca deja de creer en lo que hace, en pelear, en sacar partidos que parecen imposibles y... bueno, lo que hemos hecho es eso para llegar a una final", indicó Ygueravide antes de vaticinar un auge del baloncesto en España gracias a esta medalla olímpica. "Ojalá que sí. Yo espero que estos Juegos hayan servido para que muchas niñas los hayan visto, para que se hayan enganchado, porque creo que les puede ayudar mucho a ellas. Si quieren jugar 5x5 o 3x3, da igual, pero creo que es una disciplina que además une mucho, entonces creo que es importante", incidió al respecto. "Nosotras veníamos sin mucha presión, creo que eso también nos ha ayudado mucho y veníamos con muchas ganas. Entonces creo que el estar ahí arriba para nosotras ha sido un sueño, pero ahora podemos decir que es una realidad y que tenemos una plata", concluyó Ygueravide.

Compartir nota: Guardar Nuevo