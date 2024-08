Nike A.I.R., Mbappé y Kipchoge, en busca de la zapatilla perfecta

La multinacional estadounidense Nike celebra el legado durante cuatro décadas de la tecnología Air Max y expone los avances del proyecto 'Athlete Imagined Revolution' (A.I.R.), en el que han participado 13 atletas universales como los futbolistas Kylian Mbappé y Vinícius y el maratoniano Eliud Kipchoge, en el Museo Pompidou de París durante los Juegos Olímpicos. Bajo el título 'El Arte de la Victoria', la exposición, que se puede visitar hasta el 11 de agosto, ofrece un viaje inmersivo desde las Air Max 1 originales de Nike hasta los futuristas prototipos en moldes en 3D protegidos en urnas, cual piezas de museo, en los que se ha empleado la IA y los consejos de los mejores deportistas del mundo. La experiencia inmersiva comienza desde el frontal del icónico Museo Pompidou, mudado en un liezo digital sobre el que se proyectan el nombre de la muestra en un 'naranja nike', que se intercala con imágenes de los embajadores de la marca del logo de la diosa alada griega en pleno pulmón de París. A escasos metros, el Hotel de Ville, el ayuntamiento de la capital olímpica, reúne una zona lúdica para los visitantes de los Juegos en su explanada a la que se accede bajo un arco con el lema 'La terrasse des Jeux' ('La terraza de los Juegos'), custodiada por la gendarmería y el ejército franceses que han blindado la capital en alerta máxima por la cita olímpica. Un grupo selecto de prensa internacional accede previa invitación a la muestra. Aguarda impaciente tras una puerta antes de que el director de Diseño de Nike Inc., Martin Lotti, les anticipe lo que van a ver en una sala de un blanco cegador, en el que las imágenes de las paredes y el sonido envuelven a los juntaletras. Lotti relata las infinitas posibilidades de Air y la próxima frontera de la innovación gracias al proyecto A.I.R. en el que han participado 13 atletas de atletismo, fútbol, baloncesto y tenis, y que encarna la fusión perfecta del arte y ciencia donde la imaginación y la innovación no conoce límites. "Lo que realmente espero que despierte este proyecto es una sensación de potencial ilimitado", dice el director de Innovación de Nike, John Hoke, sobre un proceso jalonado en cuatro etapas -conectar, explorar, perfeccionar y construir- para llegar a esa zapatilla con la que batir todos los récords. En ese proceso de exploración Nike ha reunido a los mejores atletas del mundo. Es el caso de la tenista paralímpica neerlandesa Diede de Groot, con más de 10 títulos de Grand Slam; la también tenista china Zheng Qinwen; y los atletas Faith Kipyegon, Rai Benjamin, Dina Asher-Smith, Sha'Carri Richardson, plata en los 100 en Paris 2024, y Eliud Kipchoge, que busca en la capital francesa su tercer oro olímpico consecutivo en la maratón. Además, también han participado la delantera australiana Sam Kerr; los baloncistas Victor Wembenyama, de los Spurs, y A'ja Wilson; y los fubolistas Erling Haaland, Vinícius júnior y el rutilante fichaje del Real Madrid Kylian Mbappé, quien llenó de entusiasmo, aficionados e ilusión el Bernabéu en su megapresentación oficial. LAS BOTAS DE 'VINI', HAALAND Y MBAPPÉ El plan de Nike con estas estrellas universales fue, primero, escuchar la voz del deportista y acceder a 'su' verdad, la que va mucho más allá de sus requisitos y necesidades físicas como atleta y desde un enfoque holístico. Al escucharles surge la curiosidad del equipo de innovación de Nike sobre cómo innovar y diseñar en torno a la verdad del atleta y cómo aprovechar no sólo su capacidad de rendimiento sino igualmente su personalidad. Esta 'verdad' puede llevar la emoción del atleta a un nuevo nivel de diseño. La emoción del atleta junto con los datos del Laboratorio de Investigación de Nike fue el punto de partida para impulsar un proceso de creación en el que, con la ayuda de la IA generativa, se elaboraron 13 prototipos de calzado en las instalaciones de Nike en Beaverton (Oregón, Estados Unidos) que se exponen en el Pompidou de París. Destacan las zapatillas 'voladoras' de Eliud Kipchoge, quien se sintió atraído por un diseño que combina lo técnico y naturalista en el que el 'rocker', la curvatura en forma de balancín de la suela, a lo largo del talón biselado está inspirado en las históricas Alphafly con la que ha labrado su excelso currículo. Y las botas del francés Kylian Mbappé, con la tecnología Air integrada a través de la placa bajo el pie y un perfil inspirado en la función de un clavo de pista y la velocidad de un avión de combate con la que pretende desafiar a la gravedad el próximo curso en la Liga española. Admirando este calzado y el resto de urnas de la sala, con las botas con las que Vinícius y Erling Haaland seguirán anotando goles y títulos el próximo curso, y las zapas de Kipchoge, el romperécords del asfalto, que pretende agrandar su leyenda en los Juegos de París el visitante puede verse afectado por el síndrome de Stendhal. '¿Y si la zapatilla perfecta (de Nike) es una combinación de todas las que están ahí?'.

