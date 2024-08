Cambio constitucional dominicano busca frenar a los autócratas

(Bloomberg) -- Mientras líderes de toda América Latina hacen caso omiso de los límites constitucionales de mandato para aferrarse al poder, República Dominicana impulsa cambios para dificultar que los autoritarios permanezcan en su cargo.

El presidente Luis Abinader anunció que presentará enmiendas constitucionales el 16 de agosto para impedir que los futuros presidentes prorroguen sus mandatos. Esto “confinaría” el sistema actual que solo permite dos mandatos consecutivos de cuatro años, dijo.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

La idea del “hombre indispensable” ha impregnado con frecuencia la política dominicana, lo que ha dado lugar a “dictaduras y gobiernos autoritarios”, dijo Abinader a los periodistas el lunes.

El país estuvo gobernado por un dictador, Rafael Trujillo, desde 1930 hasta su asesinato en 1961, y tuvo reelección indefinida hasta 1994. En 2002, el presidente Político Mejía cambió la constitución mientras estaba en el cargo para postularse para un segundo mandato, pero perdió.

Este siglo, los líderes de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Ecuador y Bolivia han buscado cambiar o anular las restricciones a la reelección en sus propias constituciones.

Más recientemente, el tribunal electoral supremo de El Salvador permitió al presidente Nayib Bukele postularse para reelección en febrero, a pesar de las prohibiciones constitucionales.

En Venezuela, el difunto presidente Hugo Chávez supervisó cambios a la Constitución desde 1999 para permitir la reelección, luego eliminó los límites de mandato por completo en 2009, lo que llanaría el camino para que Nicolás Maduro pudiera postularse para un tercer mandato en la controvertida y disputada votación del mes pasado.

La propuesta de Abinader tendrá que ser aprobada por el Congreso, donde tiene una amplia mayoría. Dijo que de las 39 reformas constitucionales que ha visto la República Dominicana, 31 cambiaron leyes electorales “muchas veces con resultados nefastos”.

Abinader, quien ganó la reelección este año de manera aplastante, dijo que también presentará enmiendas que reducirán el número de diputados nacionales de 190 a 137 y salvaguardarán la independencia del Departamento de Justicia.

Traducido por Paola Torre.

Nota Original: Dominican Constitutional Change Seeks to Rein in Autocrats

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.