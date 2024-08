La Guardia Revolucionaria de Irán advierte a Israel de que está "cavando su propia tumba"

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hosein Salami, ha advertido a Israel de que, con sus ataques en la Franja de Gaza y la escalada de tensiones a nivel regional, está "cavando su propia tumba", deslizando así una posible respuesta por la muerte del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, la semana pasada en Teherán. "Estás son las tumbas que ellos mismos cavan, y gradualmente se enterrarán en estas tumbas. Cuando reciban una respuesta firme, comprenderán que cometieron un error en el cálculo", ha manifestado el comandante Salami, responsabilizando a Israel de la muerte de Haniye, si bien las autoridades del país por el momento no se han pronunciado al respecto. En declaraciones ante los medios de comunicación, el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán ha aseverado que "el régimen sionista nació en la cuna del terror", y que Israel "no posee ninguno de los elementos que componen una nación", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Tasnim. Así Salami ha aprovechado para acusar a Israel de llevar a cabo un plan para matar a científicos iraníes en aras de evitar el avance de su programa nuclear. "Este régimen", en alusión a Israel, "cree que puede impedir que una nación obtenga energía nuclear asesinando a científicos", ha remachado. Haniye falleció la semana pasada víctima de una explosión en el edificio donde se hospedaba en la capital de Irán, Teherán. Hamás y sus socios han señalado a Israel --que por el momento no se ha pronunciado-- y han amenazado con una respuesta contundente por lo ocurrido. El Ejército de Israel mató la semana pasada a un alto cargo del partido-milicia chií libanés Hezbolá al sur de Beirut.

Compartir nota: Guardar Nuevo