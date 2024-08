Inés Bergua: "Llegamos como niñas pequeñas a Paris 2024"

La capitana del conjunto español de gimnasia rítmica, Inés Bergua, explicó este lunes que llegan "como niñas pequeñas" a los Juegos Olímpicos de París, con las "expectativas de hacerlo bien" y con ganas de "plasmar el trabajo de tres años", después de un ciclo olímpico en el que han conseguido grandes resultados como el oro europeo en el conjunto mixto. "Estamos como niñas pequeñas porque todo es nuevo, pero por fin está siendo real lo que llevamos esperando tanto tiempo", declaró Inés Bergua, la capitana del equipo español de conjunto de gimnasia rítmica en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE) desde París. La gimnasta considera que llegan "más preparadas que nunca", y "con muchas ganas, ilusión y motivación por competir", aunque sus expectativas son "hacerlo bien". "Está claro que los resultados de los últimos años nos sirven de motivación todavía mayor para seguir luchando por estar en lo más alto", anunció. Sin embargo, dejó claro que las expectativas son las que ellas mismas se marcan y que intentan "aislarse lo máximo posible de lo externo". La oscense resaltó la importancia del trabajo psicológico. "Es fundamental para preparar cualquier competición, pero en unos Juegos Olímpicos todavía lo es más. Llevamos todo el año con un psicólogo haciendo trabajo grupal y sesiones individuales, así que también la visualización forma parte de este trabajo", expresó. La deportista es consciente de que les va a "impactar" ver el pabellón lleno, pero quiere pensar que "es salir al tapiz una vez más y hacer lo mismo que siempre", y que "es una competición más", al tiempo que indicó que entrenan "seis días a la semana, de lunes a sábado, unas ocho horas diarias". "Aparte de la cantidad de horas, hay mucha exigencia en esas horas, mucha cantidad de repeticiones. Se busca la perfección, aunque eso no existe, pero sí que lo máximo posible", sentenció. Por su parte, la seleccionadora española, Alejandra Quereda, confesó que vive "con muchísima emoción y muchas ganas de disfrutar al máximo de la experiencia". La que fue bronce en Río 2016 como parte del conjunto, dijo que tiene "las mismas ganas como si fueran los primeros Juegos". "Son los primeros desde esta perspectiva y ya les hemos trasladado a las chicas todo el aprendizaje que hemos tenido durante nuestras carreras deportivas. Ahora esperamos poder vivir esta experiencia también al máximo y que salga el trabajo, que realmente es lo importante", apuntó. Quereda reconoció que "ahora se sufre más" porque hay cosas que no puede "controlar". "Nosotras ya hemos dado y aportado a cada una de ellas toda nuestra experiencia, todos nuestros conocimientos, toda esa parte técnica, y ahora queda la más importante que es aguantar a nivel emocional y tener ese día con la suerte a nuestro favor para que todo salga", señaló. La seleccionadora se mostró "orgullosa del trabajo realizado y satisfecha", porque "la preparación ha sido muy buena", pero es consciente de que "en este deporte el 100% no existe", aunque "la probabilidad de acierto es muy elevada". "Lo que buscamos es que podamos plasmar nuestros mejores ejercicios y enseñar nuestra mejor versión y brillar sobre el tapiz olímpico", incidió, aunque no escondió que "a día de hoy, tanto a nivel individual con Polina (Berezina) y Alba (Bautista) como colectivo, están en su mejor momento", y que "llevan en su mejor momento de forma, el mejor momento de sus carreras deportivas". Así, Polina Berezina, intenta "tomar la competición como una más para no hacer de esta cita algo especial y no tener más nervios ni más presión", con el objetivo de "disfrutar al máximo de esta experiencia porque llegar a los Juegos Olímpicos ya es el mayor premio". La nacida en Moscú recordó que durante toda la temporada las entrenadoras intentaron transmitirles la importancia de "disfrutar de cada paso y dar lo máximo", luchando por hacer "lo mejor posible" su trabajo. Para ella, el llegar a París ha sido "otro mundo". "Esto es un paraíso para el deportista, ver a los grandes ahí, andar a tu lado y sentirte una más. Es alucinante", dijo emocionada, al tiempo que anunció que espera vivir "la mejor experiencia" de sus vidas. Además, reconoció que a ella y a sus compañeras no se les ha quitado "la sonrisa" desde que se han despertado esta mañana para coger el avión, y que quieren "disfrutar del día a día, de la competición" e intentar mostrar todo lo que han trabajado en estos años "de trabajo y esfuerzo" y subrayó la "ilusión" con la que afronta la competición. Por último, la otra gimnasta española que competirá en individual, Alba Bautista, remarcó las "ganas" y confesó estar "súper emocionada" por salir a competir a un tapiz en un gran estadio. Además, se mostró "súper orgullosa" de sus compañeras y reiteró sus "ganas de competir y vivir la experiencia" de estar en unos Juegos Olímpicos junto con otros grandes deportistas. Después de la experiencia en el Campeonato del Mundo de Valencia, cree que el ambiente "será un poco parecido", pero "no tan 'heavy'" como en esa ocasión, y que esa experiencia les ayudará a que no les afecte tanto", porque al final es "salir al tapiz y hacer lo mismo de siempre", matizó.

