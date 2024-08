Calabrese (American Magic): "Mi pasión siempre fue navegar"

Barcelona, 5 ago (EFE).- El medallista olímpico argentino Lucas Calabrese, nacionalizado estadounidense, componente del American Magic, aseguró en declaraciones a EFE que su pasión "siempre fue navegar", pero que tuvo claro que su futuro estaba "fuera" de su país porque allí "no hay mucha vela profesional".

"No quiero reprocharle nada a Argentina y tampoco entrar en polémicas, pero en Argentina estamos bastante acostumbrados a que la gente joven se vaya fuera del país. Tengo hermanas que viven fuera y esto es bastante común. Me hubiese gustado que no fuese así", añadió Calabrese lamentándose.

El navegante, que nació hace 37 años en Olivos (Buenos Aires) y se mudó a Estados Unidos en 2015, se incorporó a la tripulación del American Magic en 2024, tras una destacada carrera en la vela olímpica y ligera, con una medalla de bronce en el 470 de Londres en 2012 y tres campeonatos mundiales en Optimist, Melges y J70.

Sobre su llegada al equipo estadounidense de la 37a Copa del América, el argentino comentó que no se le hizo extraño porque "ya conocía a varios de los componentes", como a Tom Slingsby y a Paul Goodison, los timoneles del equipo, y a Terry Hutchinson, jefe del equipo, quien fue el que le ofreció sumarse a la tripulación.

Calabrese forma parte del grupo de dirección del 'American Magic' con los dos timoneles, Slingsby y Goodison, y los 'trimmers' (controlador de velas) Andrew Campbell y Michael Menniger. Ha sido del relevo de Tom Slingsby al mando del AC75 'Patriot' y apunta a ser uno de los controladores de vuelo del barco.

Si bien el experimentado navegante, no quiso avanzar mucho sobre el revolucionario diseño del 'Patriot' en cubierta, con el timonel y el 'trimmer' uno al lado del otro y los 'cyclors' en posición inclinada, comentó que creen que este les dará "una forma más rápida de navegar". "Tenemos un gran barco y un buen equipo en general", dijo.

Sobre esta edición de la Copa del América, el argentino señaló que espera que, a diferencia de las pasadas competiciones, "lo que sea más parejo es la velocidad de los barcos".

"Es cierto que el Team New Zealand como defensor tiene algunas ventajas, pero únicamente debemos concentrarnos en que nuestro AC75 vaya más rápido, navegar bien y seguir mejorando, que es lo que podemos controlar", añadió Calabrese.

Sobre este último equipo, explicó también que su barco, el AC75 'Taihoro', "no tiene tanta diferencia con el resto" y que "lo más importante son los 'foils' (hidroalas)" dado que "es muy difícil saber cómo están navegando con ellos y si son más rápidos que el resto".

En el plano personal, Calabrese se mostró también "feliz por estar en Barcelona" y, aunque lamentó no coincidir con Lionel Messi, su ídolo, aseguró que espera tener la oportunidad "ir a verle jugar" a Miami. EFE

