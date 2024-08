Marín buscará la final en bádminton contra la china He Bing Jiao

La jugadora española Carolina Marín, campeona olímpica en Rio 2016, se clasificó este sábado para las semifinales del torneo olímpico de bádminton de Paris 2024, tras derrotar en el pabellón Porte de La Chapelle a la japonesa Aya Ohori en dos sets, con parciales de 21-13 y 21-14. Carolina Marín, que ganó 52 en minutos, disputará este domingo la semifinal en busca de asegurar la medalla de plata, o el oro que vino a conquistar en París, contra la china He Bing Jiao, que se impuso en su encuentro de cuartos a su compatriota Chen Yu Fei, campeona olímpica en Tokyo 2020, por 21-16 y 21-17. Después del mal rato que pasó en octavos de final para ganar a la estadounidense Beiwen Zhang, la jugadora onubense acordó con su entrenador, Fernando Rivas, darle prioridad al entrenamiento mental sobre el físico. "Era más importante", apuntó Marín tras el partido de cuartos. Y esa preparación de la cabeza surtió su efecto en el juego de la pupila de Rivas, que, salvo el 1-3 inicial en contra, exhibió un juego muy sólido contra la octava cabeza de serie, campeona de los Juegos Asiáticos en 2018 y que se rebeló con un plan ofensivo que neutralizó bien la española. Cinco puntos consecutivos de Marín le dieron una ventaja en el primer parcial (6-5) que ampliaría en el primer descanso (11-7). "Ve un paso adelante", le sugirió su técnico en la charla. Y Carolina no dio uno sino varios pasos hacia la victoria en el primer set (21-13) con un ataque que su rival envió a la red. El 4-0 en el arranque del segundo set ya no dejó lugar a la duda. Carolina ya había puesto su foco en las semifinales en busca de premiar estos años en los que las lesiones de rodilla, una de ellas la que le privó de Tokyo 2020, le han lastrado para no hacer aún más grande su leyenda. Ohori reaccionó hasta el 11-8, pero, de nuevo, el ejercicio mental fue un plus para el juego de la española. Dejó a un lado el marcador y siguió con el plan de juego. Ésas eran las directrices desde la esquina del cuerpo técnico. "A veces, parece que estoy loca porque me hablo todo el rato", indicó Marín, dominante en el juego de dejadas y contradejadas, en la volea y en los 'tensos' intercambios en la red. Con 20-14 dispuso ya de una bola de partido tras la que se giró hacia la grada, como hacen los futbolistas, para agradecer a la numerosa afición española su apoyo en su camino para revalidar el oro olímpico de Rio. "Estoy orgullosa de ser española, y del apoyo que me han dado hoy. Parecía que estábamos jugando en Huelva", confesó la ya semifinalista en Paris 2024.

