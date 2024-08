Crónica del España - Francia: 24-32

La selección española femenina de balonmano, ya matemáticamente eliminada de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, se despidió de la cita con otra derrota (24-32) ante la anfitriona, Francia, en un duelo en el que las 'Guerreras' volvieron a adolecer de fragilidad defensiva y, sobre todo, de una pobre efectividad ofensiva, por lo que se van sin ninguna victoria del torneo. Las de Ambros Martín sufrieron un último castigo de las francesas, que llegaron a gozar de una ventaja de once goles, para despedirse del torneo olímpico. España fue solo un invitado en la fiesta gala en el pabellón South Paris Arena 6, diciendo adiós de la forma más dolorosa, con cinco derrotas en cinco partidos disputados. Como en todo el torneo en París, el poco acierto y los ataques poco fluidos mermaron la capacidad ofensiva de las de Ambros Martín, con un solo tanto en los primeros 8 minutos. Mientras, las francesas hacían mucho daño a la frágil defensa española, con Flippes y Horacek muy entonadas en los primeros 10 minutos, aunque el marcador era muy corto, de 2-6. Mejoró algo con el paso de los minutos, con más presencia de Lysa Tchaptchet y Kaba Gassama en el pivote, después de estar casi inexistente en el resto del torneo. Aunque la sensación era de que las francesas, sin apretar demasiado el acelerador, se mantenían por encima en el marcador, como mínimo con una ventaja de tres goles. La línea defensiva no era muy efectiva y cada vez que salía alguna 'guerrera', lo aprovechaban las francesas, con Nocandy, Granier y Nze Minko en su mejor versión. No ayudaron tampoco las exclusiones de Marta López y María, esta última muy rigurosa, mientras Silvia Arderius, con el 9-15, y Merche Castellanos, con una parada posterior, dieron algo de aire, pero el chaparrón era muy fuerte, con una sangría (9-17) al descanso. La segunda parte siguió el mismo guion, con las 'Guerreras' demostrando algo más de brío, pero no el suficiente para acercarse a una Francia en su salsa. Foppa y Toublanc martillearon la portería defendida por Castellanos y Wiggins para mantener una ventaja que llegó a ser de 11 puntos (19-30). Ante esto, Ambros Martín pidió lucha para los últimos minutos olímpicos de este equipo, que no bajó los brazos e intentó maquillar el resultado. Con superioridad en los últimos tres minutos por la exclusión de Kanor, España se puso a nueve gracias a un tanto de Carmen Campos, pero el equipo español seguía sin valerse de sus extremos, alargando sus ataques y favoreciendo la defensa gala. El partido y la participación española en estos Juegos se desvanecía mientras el público francés disfrutaba en las gradas, por la victoria (24-32) rumbo a cuartos. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 24 - FRANCIA, 32 (9-16, al descanso). --EQUIPOS: ESPAÑA: Wiggins (P), Castellanos (P), M.López (3), Campos (3), Fernández (3), Arderius (1), Gutiérrez (2), L.González (2), Gassama (3), Prieto, Tchaptchet (2), Arcos, Barbosa (5) y M.González (2). FRANCIA: Glauser (P, 1), Darleux (P), Sako (P), Nocandy (4), Toublanc (6), Valentini (2), Lassource (2), Zaadi, Flippes (3), Kanor (2), Horacek (2), Foppa (5), Nze Minko (3), Granier (2), Bouktit, Grandveau y Ondono. --PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-3, 2-6, 5-9, 6-12, 7-13, 9-16 --descanso--, 12-19, 18-20, 17-25, 18-27, 20-30 y 24-32. --ÁRBITROS: Kuttler y Merz (ALE). Excluyeron dos minutos a Marta López, Maria Prieto y Tchaptchet (2) por parte de España y a Kanor en Francia. --PABELLÓN: South Paris Arena 6.

