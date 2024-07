Segunda victoria para España en el 3x3 femenino

La selección española femenina de baloncesto 3x3 ha conseguido este miércoles su segunda victoria en otros tantos partidos disputados en los Juegos Olímpicos de París (Francia), dentro del grupo único del torneo, tras endosarle un 12-17 al conjunto anfitrión en las instalaciones de La Concorde. Vega Gimeno, Sandra Ygueravide, Juana Camilion y Gracia Alonso de Armiño extendieron así las buenas sensaciones de su debut en la víspera contra Azerbaiyán. Con un primer doble de Ygueravide empezó un partido lleno de talento, rabia y experiencia entre las pupilas de Ana Junyer. Eso sí, España se esforzó para sacar adelante un duelo parejo durante sus 10 minutos de juego. A pesar de un inicio eléctrico con el que la selección rojigualda firmó un 1-5 de parcial, Francia se recuperó y la igualdad ya fue constante en los siguientes compases. Al calor de un público fervoroso, no había tardado en llegar esa reacción del combinado francés, formado por Marie Eve Paget, Myriam Djekoundade, Laetitia Guapo y Hortense Limouzin. La distancia entonces no superaba el punto (10-11) y las alternativas fueron habituales en el marcador. Con los dos equipos en bonus y tras una racha de errores encadenados en el tiro, el partido llegó a su fase definitiva con tres puntos de ventaja para España tras dos tiros libres anotados por Vega Gimeno. El último minuto fue una concatenación de canastas inverosímiles de ambos equipos, con Vega apuntalando la victoria con un doble sobre la bocina. A lo largo de este jueves tendrá el combinado español su primer doble compromiso en París 2024. A las 18.00 horas jugará ante China, selección nº 1 del ranking mundial, en el primero de los desafíos. Y el segundo partido no será menos importante, pues será contra Estados Unidos a las 21.30 horas.

Compartir nota: Guardar Nuevo