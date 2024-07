El tenista español Carlos Alcaraz barre a Safiullin y llega a cuartos de final en Paris 2024

El tenista español Carlos Alcaraz venció (6-4, 6-2) al ruso Roman Safiullin este miércoles para avanzar a cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, antes de saltar de nuevo a la pista por la tarde para buscar la semifinal del dobles con Rafa Nadal. El tenista murciano consiguió sus principales objetivos ante el ruso Safiullin: meterse en cuartos de final y no desgastarse mucho de cara al dobles con Nadal. Todo ello en un partido en el que Alcaraz no tuvo que hacer frente a ninguna bola de 'break' en contra y en el que presionó cada servicio de su rival, rompiendo su saque hasta en cuatro ocasiones. El número tres del mundo cuajó el mejor partido del torneo. Con su saque logró cinco puntos directos y ganó el 80% de sus primeros servicios. Además, la nómina de ganadores ascendió hasta los 21 y sólo cometió 11 errores no forzados en todo el encuentro. Alcaraz comenzó el partido enchufadísimo, consciente de que tras el duelo del cuadro individual tendría que hacer frente a los cuartos de final de dobles, y en el primer juego del encuentro ya consiguió quebrar el servicio del ruso. Sería solo el principio de un ciclón de juego que pasó por encima de Safiullin para colocarse 3-0 y dos 'break' arriba de inicio, pero el ruso reaccionaría recuperando una de las roturas en el cuarto juego. A pesar de ello, y de que Alcaraz no logró volver a romper el saque del ruso, el español acabó anotándose la primera manga por 6-4 en 44 minutos de juego, haciendo bueno su gran inicio. La mitad del trabajo estaba hecho, aunque el murciano tenía aspectos a mejorar en el segundo set como el porcentaje de puntos ganados con su segundo servicio --sólo el 40%-- o mejorar el número de errores no forzados (7). Tras el paso por el banquillo, Alcaraz comenzó el segundo set de la misma manera que el primero, con un 'break' a su favor, rotura que confirmó en el siguiente juego. Con todo, el partido se igualó y ambos tenistas consiguieron hacerse fuertes con sus saques, hasta que en el séptimo juego, Alcaraz asestó el golpe definitivo al set y al partido logrando el segundo 'break' de ventaja para, en el siguiente juego, poner el 6-2 definitivo. Alcaraz cumplió con los pronósticos en una hora y media, con las buenas sensaciones que viene luciendo en la tierra de Roland Garros donde fue campeón hace mes y medio. El de El Palmar, cada vez más cerca de pelear por las medallas en sus primeros Juegos, se medirá en cuartos con el estadounidense Tommy Paul. Además, jugará a partir de las 19.00 de esta misma tarde otro partido de un legendario dobles junto a Rafa Nadal.

