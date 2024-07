PP C-LM desconoce si el alcalde de Camuñas seguirá en el cargo: "No incumbe al partido dado que ha sido expulsado"

El PP de Castilla-La Mancha desconoce si el alcalde de Camuñas, Fernando Gallego, seguirá en el cargo tras ser expuslado del partido por sus insultos al Rey Felipe VI o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en redes sociales. "No es un tema que incumba al partido", ha dicho. Así se ha pronunciado a preguntas de los medios en una rueda de prensa el vicesecretario de Política Territorial del PP regional y senador, Israel Pérez, quien ha dejado claro que Gallego ha sido expulsado del partido como afiliado y ya no es militante del PP. "Desconozco sus intenciones y no es un tema que incumba al PP dado que no es afiliado y ha sido expulsado. El tema está zanjado", ha manifestado el responsable 'popular' al ser preguntado si el alcalde de Camuñas seguirá en el cargo. De otro lado, preguntado por el acuerdo entre el PSC y ERC para investir presidente de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa, Pérez ha indicado que en todo lo que sea perjudicial para Castilla-La Mancha el PP va a estar en contra. "Y me temo que es un gran perjuicio para Castilla-La Mancha", ha concluido.

