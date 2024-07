Kiko Jiménez, seguro de que Sofía Suescun es la mujer de su vida, planea pedirle matrimonio "si la suegra lo permite"

Sofía Suescun ha puesto punto y final a su aventura por Honduras, y aunque no ha logrado alzarse con el primer puesto que le ha quitado su enemiga del reality, Marta Peñate, lo cierto es que la influencer ha dejado huella en su paso por ‘Supervivientes All Stars’. Tras una final muy emotiva que contó con la presencia de los familiares y seres queridos más importantes de los participantes, ahora todos ellos han puesto rumbo a sus casas para dar por finalizada esta edición. De esta manera el equipo de Europa Press ha podido ver a Kiko Jiménez, quien ha llegado muy feliz tras haberse reencontrado en la isla con su pareja. Es por ello que el influencer ha dejado entrever la posibilidad de una boda con Sofía Suescun, expresando sus sentimientos y su disposición a dar el gran paso si cuenta con el visto bueno de su suegra. "Ojalá, si la suegra lo permite", comentó Kiko, dejando claro que no descarta hincar la rodilla en el futuro cercano. En sus propias palabras: "Si cuela, cuela, si viene, viene". Al ser interrogado sobre la relación entre Sofía y Logan, el joven ha mostrado una actitud relajada y sin incomodidades. "Ahí está, Logan", respondió, y luego agregó: "Sí, ¿y a ti, te gusta a ti? Es un chaval muy guapo". Estas palabras demuestran que no ve a al compañero de su novia como una amenaza para su relación. En cuanto a la enemistad de Sofía con Marta Peñate, Kiko la definió como un "duelo de reinas", indicando que ambas mujeres tienen personalidades fuertes y destacadas. También confesó haber sentido lástima por su pareja debido a los comentarios que ella ha tenido que soportar de su parte, diciendo "pobrecilla".

Compartir nota: Guardar Nuevo