El púgil español Rafa Lozano Jr (-51 kg) también gana y se mete en cuartos de final en París

El púgil español Rafa Lozano Jr venció este martes al australiano Yusuf Chothia a los puntos (4-1) en su estreno en la categoría de -51 kg del torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París, avanzando a cuartos de final y quedándose a un paso de las medallas, como ya consiguieran Enmanuel Reyes Plá (-92) y Ayoub Ghadfa (+92). El hijo de Rafa Lozano, medallista para España en minimosca en Atlanta 1996 (bronce) y Sydney 2000 (plata, arrancó con muy buenas sensaciones su primer combate en unos Juegos, muy entero pese a sus 19 años. El cordobés entendió desde el principio el 'timing' de la pelea, con muy buenas combinaciones, activo y proactivo, algo que los jueces están teniendo muy en cuenta en París. Y así lo entendieron, al darle el primer 'round' por 4-1. El boxeo del español fue siempre muy inteligente, cambiando velocidades y manejando de manera sobresaliente las distancias, algo que volvió loco a un australiano que perseguía sombras. Y no vio un excelente crochet de Lozano Jr con la derecha que le dejó tocado, y es que la mano adelantada del español fue un dolor de muelas para Chothia, tricampeón nacional en Australia. Después de llevarse el segundo asalto también por mayoría de los jueces (4-1), Lozano entendió que no debía cometer errores ante un Chothia que subió la velocidad y la intensidad, ya que solo le quedaba ganar el combate con un a los jueces con un k.o. antes del final. Pero el ritmo del español no disminuyó, siempre muy atento, fresco esquivando y amagando para provocar al australiano. Lozano termino como empezó, siendo muy superior a su rival, con un boxeo muy inteligente y generando muchas dudas en la otra esquina, para ganar en su estreno y meterse en los cuartos para rozar las medallas, ya que está a un solo triunfo del bronce, como 'El Profeta' y el marbellí Ayoub Ghadfa.

