Francia conquista el primer oro de sus Juegos con el seven masculino

La selección francesa masculina de rugby 7 conquistó este sábado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París (Francia), gracias a su triunfo en la gran final por 28-7 ante el combinado de Fiyi, mientras que el combinado de Sudáfrica consiguió el bronce tras vencer por 26-19 a la selección de Australia en la final de consolación. En el Stade de France, el gran templo que tiene Saint-Denis para el deporte del balón ovalado, la delegación anfitriona de estos JJ.OO. abrió su casillero de medallas de oro precisamente con el rugby. En este caso es el seven su modalidad olímpica, en lugar del XV, pero no importó para que las gradas locales vibrasen con el éxito de sus compatriotas. Tras haber batido en su semifinal por 5-19 a Sudáfrica, los 'Bleus' alcanzaron el partido por el título. En el otro lado del cuadro, Fiyi había derrotado por 31-7 a Australia en la otra 'semi'. Y ya en el duelo definitivo por el oro, parecía que los fiyianos iban a hacer valer su dominio. No en vano, un ensayo de Joseva Talacolo y la posterior conversión de Iowane Teba establecieron el 0-7 en el marcador en apenas dos minutos. Pero luego un ensayo de Jefferson-Lee Joseph y la conversión de Rayan Rebbadj rubricaron el empate antes de llegar al descanso (7-7). En la segunda mitad del encuentro, Francia se desató en el aspecto ofensivo frente el equipo que era el presumible favorito al oro, y lo hizo brindando al público el primer oro de la delegación anfitriona en estos JJ.OO.; lo cosechó después de, entre otras buenas acciones, un ensayo de Paulin Riva y otros dos ensayos de Antoine Dupont.

Compartir nota: Guardar Nuevo