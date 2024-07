El Ejército israelí ataca múltiples localidades del sur de Líbano después de la agresión en Majdal Shams

Aviones del Ejército israelí han atacado este domingo múltiples localidades del sur de Líbano, incluidas la ciudad portuaria de Tiro, Abbasiya, Jiyam --donde se han producido incendios--, Kafr Kila y Burj al Shamali, donde se encuentra un campo de refugiados palestinos, ha informado la cadena panárabe de noticias Al Yazira. También se han registrado ataques entre las localidades de Chmistar y Taraiyya, en el valle de la Bekaa, bastión del partido-milicia chií Hezbolá en el este del Líbano, según recoge el medio vinculado a este grupo Al Manar. Si bien las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado hasta el momento, según el diario 'Times of Israel', la Radio del Ejército israelí sí ha confirmado el ataque a una zona de Chebaa, "desde donde las IDF dijeron anteriormente que se había disparado el proyectil mortal contra Majdal Shams". En las redes sociales se han difundido imágenes de los supuestos ataques que llegan después de que al menos doce israelíes han muerto y más de una docena han resultado heridos por el impacto de un proyectil lanzado desde Líbano y que ha caído en la tarde de este sábado en un campo de fútbol de la localidad drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, según el último balance militar. Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

