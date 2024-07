Ambros Martín: "No nos queda otra que ganar sí o sí"

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, confió en que las 'Guerreras' hayan dejado atrás la derrota ante Brasil en un mal debut en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, sabiendo que este domingo ante Angola se juegan sus opciones. "Mañana está muy claro. Después del partido de Brasil no nos queda otra que de alguna manera tratar de ganar sí o sí, de cualquier manera. Luchando hasta que no podamos más. Si las cosas van mal, intentando entre todas tratar de buscar soluciones", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). "Tenemos que hacerlo con mucho corazón. Seguro que lo vamos a poner, porque bueno, el equipo está bastante concentrado en la labor y con mucha cabeza también", añadió sobre el segundo asalto en la cita gala este domingo. El técnico de las 'Guerreras' insistió en la necesidad de recuperar las sensaciones y el juego perdidos ante Brasil, sabiendo que ya no hay margen de error. "Creo que es importante poner cabeza y sentido a todas las acciones del juego. De algún modo, tenemos que recuperar las sensaciones que teníamos previas al partido contra Brasil y ser capaces de sobreponernos a este partido que no nos salió desde el principio hasta el final", dijo. "Así que es una última oportunidad, no es la última, pero bueno, se complicaría mucho todo. Lo que queremos, sobre todo, es jugar con buenas sensaciones y recuperar el buen juego que veníamos planteando hasta antes de este último partido", añadió. Además, Martín apuntó que un mal partido no debe marcar a las 'Guerreras'. "Un partido malo como el que nos ha salido, que lo hemos reconocido, lo hemos hablado, lo hemos analizado, lo hemos visto, no puede marcar nuestra trayectoria para el partido siguiente. Puede pasar cualquier cosa, pero desde luego el equipo está plenamente mentalizado para este nuevo desafío que supone el partido de Angola", terminó.

