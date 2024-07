La delegación del PP denuncia que el "régimen dictatorial" del "tirano" Maduro les haya expulsado de Venezuela

Los parlamentarios del Partido Popular que han viajado este viernes a Venezuela invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones de este domingo han denunciado que el "régimen dictatorial" de Nicolás Maduro les haya prohibido la entrada y expulsado del país y sopesan que el domingo habrá un "golpe de Estado" en la región latinoamericana. "Nos vamos no con la sospecha sino con el temor fundado de que el domingo va a haber un golpe de Estado. De que la elección que se va a producir el domingo está amañada", ha dicho el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, rodeado de otros nueve parlamentarios en el aeropuerto de Caracas, en un vídeo distribuido por la formación. Tras ser informados de su deportación, Pons ha hecho un llamamiento al pueblo venezolano para que se levante "con tal fuerza que la resistencia establecida por el régimen sea vencida". En este contexto, ha denunciado que la delegación 'popular' ha reclamado tanto la presencia del jefe de los comandos de observación José Luis Rodríguez zapatero y del embajador de España y ninguno de los dos se ha personado. "Nos han dejado a merced de las fuerzas de seguridad venezolanas (...) nos expulsan y con nosotros cierran las ventanas como un maltratador cuando va a empezar a pegar", ha lanzado. Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha cargado contra el "tirano" Maduro en un hilo de mensajes junto a un vídeo publicado en la red social X desde el aeropuerto de Caracas insistiendo en que el "portazo" que le han dado a la delegación 'popular' es una "rotunda declaración de intenciones" de que el "chavismo no quiere testigos" y "no quiere que "la comunidad internacional tenga ojos y oídos en Venezuela". Asimismo, el portavoz 'popular' en la Cámara Baja ha recriminado que el embajador de España en Venezuela no haya ido a asistir a una delegación de diputados y senadores españoles y ha acusado al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero de ser "cómplice" de este "atropello democrático" y al Gobierno de Pedro Sánchez de mostrar "su connivencia" con el "régimen dictatorial de Maduro". AVISA DE QUE DENUNCIARÁN CUALQUIER IRREGULARIDAD A su juicio, lo que está sucediendo es "la demostración de la desesperación del chavismo ante una mayoría que apuesta por el cambio" y ha denunciado que no permitir la entrada de representantes públicos a observar las elecciones es "anunciar anticipadamente la intención de manipularlas". Así las cosas, Tellado ha anunciado que denunciarán ante cualquier instancia "todo ataque, violación de derechos o irregularidad" reclamando al mismo tiempo unas "elecciones limpias, democráticas, que se escuche la voz del pueblo venezolano y que se pueda votar en paz y libertad". También la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que ha publicado un vídeo en la red social X tras ser expulsada del país y desde dentro de otro avión, ha cargado contra el "régimen dictatorial e infame" de Nicolás Maduro y contra los "argumentos oscuros y absurdos" que les han dado para negarles la entrada en el país. Así, ha aprovechado para transmitir su fuerza y esperanza al pueblo venezolano para que se movilicen "de manera histórica" y que luchen por la "libertad y democracia" en su país. También ha asegurado que ha podido comunicarse con su "admiradísima" y candidata a la presidencia María Corina Machado a quien le ha transmitido el afecto y "fuerza de millones de españoles y demócratas de todo el mundo que contemplan esa gesta que está protagonizando". La delegación del PP está encabezada por el eurodiputado y vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado. Les acompañan también la portavoz adjunta en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, las diputadas Macarena Montesinos y Belén Hoyo, y los senadores Juanjo Matarí y Alfonso Serrano, quien es también secretario general del PP madrileño.

