La brutal singularidad de John Zorn irrumpe en el Jazzaldia

San Sebastián, 26 jul (EFE).- Tan inabarcable como iconoclasta la música de John Zorn ha irrumpido en el Festival de Jazz de San Sebastián con dos propuestas radicalmente diferentes: 'Teresa de Ávila' y 'Suite para piano', delicada la primera, conmovedora y brutal la segunda, pero emocionantes ambas.

La de hoy en el Kursaal ha sido la primera de las tres sesiones que esta 59 edición del Jazzaldia tendrá a John Zorn como protagonista, ya que mañana su 'Incerto' y 'Simulacrum' sonarán en este auditorio donostiarra y el domingo estará en la Plaza de la Trinidad con New Masada Quartet.

La velada ha comenzado con 'Teresa de Ávila', pensada en principio para trío pero que en San Sebastián la han ejecutado en formato dúo Julian Lage y Gyan Riley, dos guitarristas magistrales que se sumaron por primera vez a la pléyade Zorn con el proyecto Bagatellas en 2015.

John Zorn ha subido al escenario para presentar a los músicos en las dos partes del concierto, aunque como es habitual en él no ha permitido una sola foto.

'Teresa de Ávila' mira al pasado y en ella resuenan ecos de la música judía y renacentista pero con la envoltura del compositor y saxofonista neoyorquino.

Pero tras este sosiego, ha llegado el estallido de la 'Suite for piano', un obra inspirada en las Variaciones Goldberg de Bach, de forma libérrima como todo lo que hace Zorn, y sobre todo en Arnold Schoemberg.

El pianista Brian Marsella, con un sonido soberbio y poseedor de una técnica apabullante, el rotundo contrabajista Jorge Roeder y un sobresaliente Ches Smith a la batería han regalado más de 40 minutos memorables llenos de sorpresas que han mantenido en vilo al público, que no sabía si lo siguiente era un trueno producido simultáneamente por un golpe de batería, los graves del bajo y del piano, un silencio o un tema melancólico.

Porque el recital ha sido un carrusel de cambios constantes de registros, de ritmos y de matices.

La suite ha comenzado con 'Prealudiums', a la que han seguido la 'Allemande', que ha ido subiendo el tono para sosegarse de nuevo en 'Sarabanda' y estallar definitivamente en el frenesí diabólico del 'Scherzo', donde Brian Marsella ha arremetido contra el teclado con ataques certeros e implacables.

No ha sido la única vez. En 'Passacaglia' el frenesí pianístico ha ido 'in crescendo' hasta dejar exhausto a Marsella, para después resurgir melodías llenas de lirismo como la de la 'Pavana'.

Esta ha sido la tónica de un concierto que no ha dado un minuto de descanso a la emoción con auténticas explosiones enérgicas en medio de un caos de notas que remansaban después en un pasaje posterior.

Tras el Kursaal, ha tomado el relevo la plaza de la Trinidad con una doble cita protagonizada por el pianista menorquín Marco Mezquida y el cantante y compositor estadounidense Gregory Porter, quien canta en el Jazzaldia por sexta vez.

El público ha podido seguir la evolución de Porter desde 2013, año en el que actuó en las terrazas del Kursaal cuando aún no había recibido el primer Grammy, un concierto que él recuerda "con especial cariño" por el "entusiasmo del público" y porque le permitió hablar con músicos como Jamie Cullum y Robert Glasper.

"Hoy mismo, he tenido la oportunidad de desayunar con John Patatucci (el bajista actuó este jueves junto a Brad Mehldau y otros colegas), así que todo eso son cosas que aprecio enormemente", decía esta mañana en rueda de prensa.

Él ha regresado con sus músicos de siempre para esta actuación, un quinteto con el que tiene una relación "excelente", sobre todo con el pianista Chip Crawford, con el que mantiene "una conexión excepcional" desde el comienzo porque nunca se negó a "explorar" sus ideas musicales.

'Revival' de su álbum 'All Rise' y su clásico 'Hey Laura' han sonado al inicio de la noche a los que han seguido un 'On my way to Harlem', 'Take to the Alley' y 'Liquid Spirit'.

Marco Mezquida ha presentado al público donostiarra su último disco 'Tornado', un trabajo con el que se propuso crear un viaje sonoro que evoque la fuerza natural de un tornado.