(Crónica) Fran Garrigós gana el bronce en -60 kilos del judo de Paris 2024

El judoca español Fran Garrigós dio este sábado la primera medalla para la delegación nacional presente en los Juegos Olímpicos de París tras conquistar la medalla de bronce en la categoría de -60 kilos del judo, mientras que Laura Martínez se quedó a las puertas del metal y de un primer doblete. El judo consiguió romper por sin su maleficio ya que llevaba 24 años, desde el oro de Isabel Fernández en Sydney 2000, sin ganar una medalla olímpica y lo hizo gracias al actual campeón de Europa de -60 kilos, que se impuso en el combate por el bronce al georgiano Giorgi Sardalashvili. El tatami prometía alegrías en la capital francesa y el primer día trajo la primera, aunque pudo haber sido por partida doble, pero Laura Martínez no tuvo la misma fortuna que su compatriota y tras alcanzar las semifinales, cayó en sus dos últimos combates para quedarse con un agridulce diploma. Garrigós, campeón del mundo en 2023 y actual de Europa, consiguió quitarse la espina de sus dos anteriores participaciones, sobre todo la de Tokyo 2020, donde fue eliminado a las primeras de cambio cuando acudía como buena baza. Esta vez no falló en su intento de colgarse la única medalla que faltaba en su palmarés, aunque tuvo que trabajarlo hasta el final. El español comenzó sufriendo. Exento de la primera ronda, tuvo un primer combate muy sufrido en octavos de final ante el belga Jorre Verstraeten, del que no se deshizo, por 'waza-ari', hasta la Técnica de Oro. En cuartos de final, ya tenía su primera gran prueba ante el japonés Ryuju Nagayama, y ahí fue más contudente. Allí, ante la mirada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, Garrigós dominó su pelea ante el nipón y realizó un 'ippon' que le garantizó luchar por las preseas. Su rival por alcanzar la final era el kazajo Yeldos Smetov, número 22 del ranking mundial, pero que fue la gran sorpresa de la competición. El asiático supo controlar muy bien al español, que casi nunca pudo inquietar a su rival. La Técnica de Oro, con el riesgo para ambos de dos amonestaciones, volvió a decidir y el kazajo logró el 'ippon' para pasar a una final donde se proclamaría campeón olímpico frustrando a la grada ante el francés Luka Mkheidze. Garrigós tenía todavía que encontrar fuerzas para pelear por el bronce contra el georgiano Giorgi Sardalashvili, número dos del mundo y actual campeón mundial. El madrileño sufrió, pero supo defenderse bien de las acometidas de su oponente, aunque llegó con la amenaza de dos 'shidos' a una Técnica de Oro donde aguantó. Al final, el español se llevó el bronce con un 'waza ari' tras ejecutar un 'Tomoe-nage'. El otro bronce fue para el japonés Nagayama. Por su parte, Laura Martínez no pudo acompañarle en el podio y después de ganar sus tres primeros combates, acabó claudicando en los dos últimos. La española comenzó bien en su debut olímpico eliminando con autoridad a la chilena Mary Dee Vargas Ley, y luego a dos rivales de entidad como la serbia Milica Nikolic, sexta del mundo, y a la kazaja Abiba Abuzhakynova, número tres del mundo y a la que derrotó con un espectacular 'ippon'. Sin embargo, en su semifinal no pudo con la mongola Baasankhuu Bavuudorj, número dos del mundo, tras un combate que se decidió en la Técnica de Oro, donde la asiática fue la dominadora hasta ejecutar una gran llave que dejó fuera a la española. Para ganar el bronce, Martínez debía de ganar a la francesa Shirine Boukli, número cinco del ranking mundial y que contó con el plus del enfervorizado apoyo de su público. La judoca local llevó casi siempre la iniciativa y aunque la española logró defenderse, finalmente cayó en la Técnica de Oro por 'waza ari'. El oro fue para una de las favoritas, la japonesa Natsumi Tsunoda, que batió a Bavuudorj, mientras que la sueca Tara Babulfath se colgó el otro bronce.

