Crónica del España - Brasil: 18-29

La selección española femenina de balonmano no pudo sumar la victoria en su estreno de este jueves en los Juegos Olímpicos de París y cayó con claridad por 18-29 ante Brasil, tras un mal partido donde fue dominada de principio a fin por un rival directo para el billete para los cuartos de final. Las 'Guerreras' comenzaron con una floja actuación su andadura en la capital francesa ante un combinado brasileño que se escapó pronto en el marcador y que siempre pudo manejar rentas muy amplias que le permitieron jugar más tranquilo que una España lejos de su nivel en los dos lados de la pista, sobre todo en el defensivo, y que se estrelló ante una acertada Gabriela Moreschi, clave para que su equipo rompiese por fin su maldición ante las españolas. La guardameta brasileña estuvo a un gran nivel y acabó con 14 paradas, siendo un obstáculo infranqueable para las jugadoras de Ambros Martín, salvo en los siete metros. En ataque, Bruna de Paula y Patricia Matieli, con seis goles cada una, hicieron mucho daño a un 6-0 que no tuvo contundencia en un equipo de nuevo con demasiadas pérdidas y que se quedó en 18 goles. El domingo, obligada mejora ante Angola, que plantó cara a los Países Bajos (34-31) si no quiere complicarse la supervivencia. Las 'Guerreras' fueron a remolque desde muy pronto en su debut olímpico, donde sólo fueron por delante al inicio con el primer gol de Mireya González. A partir de ahí, Moreschi levantó un 'muro' y la espesura del ataque español hizo el resto. La defensa tampoco funcionó y el buen arranque de Matieli y De Paula lanzaron a las brasileñas. Dos tantos de la explosiva lateral izquierda provocaron el tiempo muerto de un Ambros Martín que pedía calma porque veía que sólo faltaba el acierto. Sin embargo, sus jugadores no dieron con la tecla y no sacaron partido al daño que hacían en los seis metros Kaba Gassama y Lysa Tchaptchet, ineficaces en todos sus lanzamientos. Con Moreschi poniendo el candado a su portería, la ventaja fue creciendo y dando más tranquilidad a una Brasil que no concedía demasiado ante un 6-0 lejos de su mejor nivel y apenas permitió correr a las 'Guerreras'. Al descanso, un preocupante 10-15, con la mitad de los goles anotados desde los siete metros y sin que España pudiese aprovechar ni siquiera las exclusiones de su rival. La desventaja obligaba a una mejora en los dos lados de la pista al combinado nacional, pero su arranque de los segundos 30 minutos le terminó por condenar definitivamente. Moreschi seguía amargando el día a las jugadoras españolas, mientras que en la portería contraria no había tanta efectividad ni la defensa lograba sujetar al ataque del equipo de Cristiano da Rocha. Brasil no perdonó las concesiones y se escapó al inicio del segundo acto ya de forma casi definitiva tras una nueva pérdida en ataque (12-21). Ambros Martín volvió a parar el partido, ahora con un tono más severo, pero tampoco encontró la reacción esperada y ni siquiera pudo maquillar un marcador duro para el arranque en París. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 18 - BRASIL, 29 (10-15, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Wiggins (P), Castellanos (P), M.López (5), Campos (4, 2 de pen), Arderius (-), Gutiérrez (2), Etxeberria (1), L.González (-), Gassama (-), Prieto (-), Tchaptchet (-), Arcos (1), Barbosa (1 de pen) y M.González (4, 3 de pen). BRASIL: Moreschi (P), Arruda (P), De Paula (6), Matieli (6), Rosa (-), Guarieiro (4), Fernandes (1), Bitolo (1 de pen), Cardoso (1 de pen), L.Araújo (4), Quintino (1), T.Araujo (4), Arounian y Lopes (1). --PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 2-4, 2-7, 4-9, 7-11, 9-13, 10-15 --descanso-- 11-18, 12-21, 14-23, 16-25, 18-26 y 18-29. --ÁRBITROS: M.Kurtagic y M.Wetterwik (SUE). Excluyeron dos minutos a Kaba Gassama, Lara González, Jennifer Gutiérrez, Paula Arcos y Lysa Tchaptchet, por España, y a Guarieiro (2), Arounian (2) y T.Araujo, por Brasil. --PABELLÓN: Arena Paris Sud.

