La segunda parte de Joker, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, a por el León de Oro veneciano

Roma, 23 jul (EFE).- El próximo Festival de Venecia acogerá en concurso 'Joker: folie a deux', con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, la segunda parte de la película del villano de Batman con la que Todd Philips ya ganó el León de Oro, anunciaron este martes los organizadores del certamen.

La película de Philips competirá contra otros 22 títulos, entre ellos 'The room next door' (La habitación de al lado) de Pedro Almodovar y "Maria", de Pablo Larrain, así como 'Kill The Jocket', del argentino Luis Ortega, en el 81º Festival de Venecia, que arrancará el próximo 28 de agosto.

La primera entrega de 'Joker', el perturbador retrato psicológico del malvado payaso de 'Gotham City', tuvo su estreno en la Mostra veneciana en 2019 y finalmente ganó el León de Oro. EFE

