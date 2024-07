Harris se muestra "orgullosa" de tener el apoyo necesario para ser nominada y promete "unir" EEUU frente a Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha mostrado "orgullosa" de haber logrado el apoyo de los delegados necesarios para su nominación presidencial en la Convención Nacional Demócrata y ha mostrado su intención de "unir el partido y la nación" para derrotar al expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. "Estoy orgullosa de haber logrado el amplio apoyo necesario para convertirme en la nominada de nuestro partido y, como hija de California, me enorgullece que la delegación de mi estado natal ayudara a elevar nuestra campaña", ha dicho en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X. "Espero aceptar pronto de manera formal esta nominación", ha señalado Harris, quien ha adelantado que "durante los próximos meses" realizará viajes en el país para "hablar a los estadounidenses sobre todo lo que está en juego". "Pretendo unir a nuestro partido, a nuestra nación, y derrotar a Donald Trump en noviembre", ha afirmado. Asimismo, ha dado las gracias al presidente, Joe Biden, y a "todos" los miembros del Partido Demócrata que le han expresado su apoyo. "Espero trasladar directamente nuestro caso al pueblo estadounidense", ha sostenido, al tiempo que ha argüido que "estas elecciones suponen una clara elección entre dos visiones diferentes". "Donald Trump quiere llevar a nuestro país a una era anterior a aquella en la que muchos de nosotros tenemos todas las libertades e igualdad de derechos. Yo creo en un futuro que refuerza nuestra democracia, protege la libertad reproductiva y garantiza que todos tienen una oportunidad no sólo de aguantar, si no de progresar", ha zanjado Harris. La vicepresidenta estadounidense logró en la noche del lunes el número necesario de delegados para poder ser nominada en la Convención Nacional Demócrata que se celebrará el próximo 19 de agosto en Chicago (Illinois), según estimaciones de medios estadounidenses. Así, ha obtenido en apenas 24 horas el aval de 1.976 delegados, por encima de los 1.968 necesarios para ello. Este éxito en sus primeras horas como nueva candidata se ha traducido en la recaudación de 81 millones de dólares (casi 74,4 millones de euros), récord en esta campaña. A pesar de que un gran número de delegaciones y de grandes figuras del partido ya han respaldado a la vicepresidenta, los portavoces demócratas en el Senado, Chuck Shumer, y en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, aún no se han pronunciado al respecto.

