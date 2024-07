El esloveno Tadej Pogacar renuncia a los Juegos Olímpicos

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, recientemente proclamado campeón del Tour de Francia, no acudirá a los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a la fatiga acumulada en los últimos meses de competición, han anunciado este lunes la Federación Eslovena de Ciclismo y el Comité Olímpico Esloveno. "El seleccionador de ciclismo masculino ha revelado los nombres para los Juegos Olímpicos de París. Desafortunadamente, Tadej Pogacar no estará entre ellos. Lo sustituirá su compañero de selección Domen Novak. Le deseamos a Domen todo lo mejor y éxito. Una vez más Tadej, felicidades por la victoria en el Tour de Francia", señaló el Comité Olímpico Esloveno. Pogacar, medallista de bronce en Tokyo 2020 en la prueba en ruta, será sustituido en el equipo por otro compañero del UAE Team Emirates, Domen Novak. De esta manera, el ciclista de 25 años descansará después de una dura temporada en la que ha conquistado el doblete Giro de Italia-Tour de Francia. En la cita olímpica tampoco estarán otros dos eslovenos, Primoz Roglic, que sufrió una dura caída en la ronda gala; ni Urska Zigart, pareja de Pogacar y que no ha sido incluida en el equipo a pesar de ser doble campeona nacional.

