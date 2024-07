Marina López: "Los Juegos han dado a Joma ese impulso internacional"

La esencia de la multinacional española de material deportivo Joma, fundada por Fructuoso López hace casi 60 años, en 1965, sigue "intacta" después de una metamorfosis que la ha convertido en un gigante mundial, presente en 140 países y que en los Juegos de Paris 2024 vestirá al 15 por ciento de los deportistas olímpicos. Así lo aseguró en una entrevista a Europa Press Marina López, directora de Comunicación y Marketing de la empresa que creó su padre en un pequeño pueblo de Toledo, Portillo de Toledo, de apenas 2.300 habitantes y que en 2023 creció un 25 por ciento, hasta más de 200 millones de facturación. "Queda la esencia y los valores que imprimió mi padre, de perseverancia y de competir en este mercado deportivo tan complicado a nivel internacional, de hacer bien las cosas, de seguir investigando en la aplicación de nuevas tecnologías para y por los deportistas, y de desarrollar un producto de máxima calidad. Creo que, en eso, la esencia sigue intacta", comentó. La apuesta de su padre, que aún, con 80 años, sigue dejándose ver por los pasillos de la megasede de más de 90.000 metros cuadrados, por salir al extranjero salió cara. Actualmente, Joma tiene acuerdos con casi 500 equipos profesionales de fútbol, 12 comités olímpicos nacionales, entre ellos el COE, y 30 federaciones. "Al final, creo que tanto en España como cuando sales fuera enciendes la televisión y es muy complicado que no veas deporte y no salga la marca. A nivel de presencia y visibilidad estamos bastante desarrollados. El foco de mi padre y de la empresa siempre ha estado fuera. Él quería dejar un legado y construir una marca. Y para construirla tienes que salir de tu país, exponerte al mundo e intentar crecer", justificó. Fructuoso López fundó la empresa con apenas 8 empleados -actualmente son más de 500- que fabricaban alpargatas. Fue un visionario y registró la marca en muchos países porque tenía claro que el futuro de la empresa estaba fuera y en la relación con los deportistas como el soriano Fermín Cacho, campeón olímpico en Barcelona'92 con unas 'joma'. "Un deportista somete al producto al máximo estrés y si éste responde es que está preparado para competir en unos Juegos Olímpicos o en una final europea de fútbol como lo hemos logrado con el Atalanta, el Villarreal o el Sevilla, que ganó la Liga Europa de la UEFA", resumió la responsable de Marketing. GASOL Y NADAL, VESTIDOS DE JOMA Desde los Juegos de Rio 2016, Joma ha vestido a los olímpicos nacionales como el exbaloncestista Pau Gasol y el tenista Rafa Nadal, dos de los deportistas españoles más grandes de la historia. "Los Juegos son el escaparate mundial más importante y todas las fotografías de los éxitos van a ser con la ropa de Joma, y en el desfile inaugural, en la Villa ... Aunque Gasol y Nadal llevaran otras marcas para Joma es importante que se acerquen a nuestros productos. El acuerdo con el COE ha sido un apoyo muy grande, y los Juegos nos han dado ese impulso internacional", subrayó. Para Paris 2024 Joma ha llevado a cabo un esfuerzo hercúleo en el proceso de fabricación. En total, 60.000 prendas para equipar a cerca de 700 personas -los 382 deportistas, oficiales, federativos y miembros del COE, entre otros- de la delegación española, 57 para cada deportista con tallajes desde la S hasta la 5XL. "Equipamos a atletas de todas las disciplinas. Desde un marchador que pesa 40 y poco kilos y las chicas de gimnasia hasta jugadores de baloncesto, balonmano y rugby, con una diversidad de físico bastante importante. Es un reto", confesó López, quien ha trabajado en todas las fases del proceso de fabricación. Para ello ha creado un sistema personalizado con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) y ha duplicado el número de piezas (57) respecto a las de Tokyo 2020, los Juegos de la pandemia, con la inclusión de agendas, cremas solares y de calor y frío para la acelerar la recuperación e, incluso, barritas energéticas. "Todo muy personalizado porque para Joma los deportistas son súper importantes, y hablamos con ellos casi de forma diaria", apuntó. EL SUEÑO "¿IMPENSABLE?" DE 'LA ROJA' En la reciente Eurocopa de fútbol en Alemania, las selecciones de Rumanía y Ucrania han llevado la uniformidad de la marca toledana. '¿Qué papel juega el fútbol en la estrategia de expansión de Joma? Vestir a la 'Roja' es un sueño?'. La hija de Fructuoso López responde a estas interrogantes. "El fútbol juega una parte muy importante porque es un deporte que, a nivel internacional, está liderando las audiencias y el consumo. Tenemos selecciones, pero, sobre todo, muchos equipos en las ligas más importantes como la española, la inglesa, la alemana ... Y también en Sudamérica", indicó. Patrocinar a la flamante campeona continental son "palabras mayores". "Para nosotros estar con España sería impensable, aunque todo lo que se ha pensado se ha conseguido. Hemos llegado más allá de lo que se ha pensado. No vemos el techo. Joma está quitando ventas a otras marcas que son monstruos y estamos creciendo a base de hacer un buen producto y dar buen servicio gracias a la robótica y la logística. Estaría muy bien trabajar con la Federación Española de Fútbol. ¿Quién no quiere estar con la 'Roja?", recalcó. PANDEMIA, COMPETENCIA Y PARIS 2024 Con un catálogo integrado por más de 400 referencias solo en material textil, expuesto en el infinito 'showroom' que da la bienvenida al visitante en la sede de Portillo de Toledo, Joma afronta a la competencia, pero no se acomoda. "Hay muchas marcas por arriba, pero también hay otras debajo que vienen fuertes y tenemos que mantener nuestra posición y seguir creciendo", advirtió. La pandemia de la COVID-19 ha concienciado a la población sobre la importancia de practicar deporte y el bienestar, y eso les ha beneficiado. "Pero hay que seguir trabajando en el desarrollo tecnológico, en la placa de carbono, en las tecnologías inteligentes, en los tejidos ... Hay marcas de textil, pero que hagan calzado de tantos deportes, y con una distribución, precio y calidad adecuados, como Joma no las hay", comparó. Joma exhibe su músculo en el atletismo, con un acuerdo con la RFEA y con atletas como los marchadores Raquel González y Miguel Ángel López y el corredor de trail Miguel Heras, junto al patrocinio, camiseta y calzado oficial en carreras como la Ponle Freno y la Media Maratón de Madrid. Igualmente se ha adentrado en el pádel y el pickleball, deporte emergente en Estados Unidos, con la fabricación de palas y el ciclismo en ruta. En fútbol sala patrocina a los mejores jugadores españoles y brasileños como el blaugrana Jean Pierre Guisel Costa 'Pito', el número uno del mundo. Italia, Inglaterra, Francia y Alemania son sus principales mercados en Europa y Estados Unidos y México, en América, donde Joma prevé triplicar el volumen de distribución gracias a la puesta en marcha en su centro logístico del imponente nuevo robot para después de los Juegos de París. Junto a él, su 'hermano mayor' ha repartido ya los centenares de equipaciones olímpicas españolas que han viajado ya, junto a los sueños de sus portadores, a la capital francesa. Una de estas prendas, las de Rafa Nadal y el llamativo chándal de premiación con el que el balear podría subir al podio de su adiós. "El chándal teníamos claro que tenía que resaltar para marcar la diferencia. Los deportistas nos dicen que se les tiene que ver. Y las prendas son principalmente todas rojas para crear ese efecto de marea roja. También está el naranja de la llama olímpica, y el amarillo de la bandera", explicó Marina López, la hija del creador del 'imperio' Joma.

