Maduro responde a Machado que no permitirá que destruya la Misión Vivienda

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha respondido a la dirigente opositora María Corina Machado que no permitirá que "destruya" la Gran Misión Vivienda Venezuela. Maduro ha afirmado desde Barcelona, estado de Anzoátegui, que "el fascismo está empeñado en destruir la Gran Misión Vivienda Venezuela", pero "ni de vaina" lo permitirá, según recoge el portal venezolano Últimas Noticias. Maduro ha asegurado que para el año 2025 habrá 400.000 nuevas viviendas construidas para avanzar hacia el objetivo de tres millones de viviendas dignas de nueva construcción para familias venezolanas. "Vamos para cinco millones de viviendas, tres millones de viviendas nuevas y dos millones para reparar. Se los prometo que las voy a construir. Soy el único que puede hacerlo. Tengo ls riendas de la economía en mis manos y tengo el plan, los años venideros son de recuperación social integral", ha afirmado. "Me subestimaron y aquí estoy de pie. ¡No soy títere de nadie! He sido y seré leal a este pueblo, pero estoy preparado para gobernar junto al pueblo", ha espetado el líder del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) y candidato por el Gran Polo Patriótico para las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. Maduro ha respondido así a la dirigente opositora María Corina Machado, quien denunciaba que el Gobierno "condiciona" a quienes viven en casas de la Misión Vivienda y a los que ha prometido títulos de propiedad. "A los que viven en instalaciones de la Misión Vivienda, donde el régimen ha condicionado la permanencia de esos venezolanos, nosotros creemos en la propiedad privada y a quienes quieran viviendas, nosotros vamos a darles su título de propiedad. Nunca más el Estado amenazará con dejar sin su techo a una familia. Queremos que sean propietarios, como todos los venezolanos, de sus tierras, de sus hogares y de sus negocios", ha argumentado durante el mitin celebrado en el estado de Monagas. En abril el Gobierno venezolano informó de que se habían construido 4,9 millones de viviendas desde el inicio del programa, en 2011, lanzado por el entonces presidente Hugo Chávez. En los próximos seis años el objetivo es construir dos millones de viviendas más.

Compartir nota: Guardar Nuevo