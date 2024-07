Liberado en Bangladesh uno de los principales organizadores de las protestas contra las cuotas

Uno de los principales organizadores de las protestas estudiantiles que estallaron a principios de esta semana en Bangladesh contra el ya anulado sistema de cuotas de empleo para funcionarios ha sido liberado tras pasarse 24 horas retenido supuestamente por la Policía, si bien las fuerzas de seguridad no se han pronunciado todavía sobre este caso. Se trata de Nahid Islam, coordinador del llamado Movimiento Antidiscriminación, contrario a la imposición de una cuota particular del 30 por ciento de plazas para descendientes de combatientes de la guerra de independencia, finalmente anulada este domingo por el Tribunal Supremo del país en un intento para apaciguar las protestas, que han dejado más de un centenar de muertos. La liberación ha sido confirmada por el padre de Islam, Badrul, quien ha denunciado maltratos a su hijo durante las, aproximadamente, 24 horas que se ha pasado detenido. Nahid fue liberado en la capital, Daca, "abandonado y con los ojos vendados en el barrio de Purbachal", según declaró su padre a la filial bangladeshí de la cadena británica BBC. El activista está ahora hospitalizado tras haber sido objeto de "torturas físicas y mentales", ha denunciado su padre. "Cuando se recupere un poco, podrá hablar con la prensa", ha añadido. La Policía de Bangladesh, hasta ahora, no ha realizado declaraciones sobre esta presunta detención.

