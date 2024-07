Fernando Alonso: "No sé por qué paramos en la vuelta 7"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), que ha terminado undécimo en el Gran Premio de Hungría, ha asegurado que el hecho de haber realizado su primera parada en la vuelta 7 ha condicionado su carrera, y considera que el hecho convirtió en "misión imposible" conseguir puntos. "Creo que ahí estuvo un poco la carrera. En la vuelta 7 paramos y en la vuelta 8 ya sabía que no íbamos a coger puntos. Hacer 63 vueltas con un set de medias y uno de duras para nuestro coche es misión imposible. Todos lo sabemos en el equipo, todos lo hablamos en la reunión de estrategia esta mañana y no sé por qué paramos en la vuelta 7. Ahora ya es tarde. Vamos a aprender cosas para llegar a Spa más fuertes", señaló en declaraciones a DAZN. También recordó que el coche "ha sido bastante agresivo con los neumáticos todo el año". "Tenemos mucho desgaste y teniendo solamente medias y unas duras, después de la opción de tener todo blandas que habíamos hecho antes de la crono sabíamos que teníamos que hacer 'stints' más o menos parecidos en cuanto a vueltas, no podíamos hacer uno muy corto o uno muy largo porque eso iba a ser un precio caro de pagar", expuso. "Así que en la vuelta 4 o 5 dije en la radio que las ruedas se sentían mejor de lo esperado entonces igual podíamos incluso alargar más de lo previsto en la primera parada y a la vuelta siguiente me mandaron parar. Seguramente el equipo pensaba que era la mejor estrategia y salió mal hoy", continuó. En otro orden de cosas, el asturiano explicó que desde el equipo le pidieron "dejar pasar a Lance -Stroll- para atacar a Yuki -Tsunoda-". "Estuvo cerca en las últimas vueltas, pero no se pudo, y al final es un punto para el equipo y da igual quién lo coja. A ver si llegamos a Spa más fuertes", manifestó. En otro orden de cosas, Alonso se mostró feliz por la victoria del australiano Oscar Piastri (McLaren)."Me alegro mucho por él, se lo merecía. Es un chico fantástico y un gran piloto y creo que McLaren es el coche a batir desde hace algunas carreras. Me alegro mucho por él. La pena es que, entre tantos ganadores distintos, nosotros no estemos en esa lista ni cerca tampoco", subrayó. Así, apeló a "analizar" todos los fallos para llegar a Spa "más preparados y con opciones de coger puntos". "Sabemos que está caro, los cuatro equipos de cabeza puntúan siempre, los ocho primeros están bloqueados siempre y sólo queda ese noveno y décimo puestos, que esta vez han sido para AlphaTauri y Aston Martin, otras veces son Alpine o Williams", finalizó.

