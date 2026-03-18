3-2. El Atletico, con sufrimiento a cuartos contra el Barcelona

Londres, 18 mar (EFE).- El Atlético de Madrid sufrió para eliminar al Tottenham Hotspur, que, pese a ganar el partido por 3-2, no pudo levantar el 5-2 de la ida y serán los rojiblancos los que disputen los cuartos de final contra el Barcelona

Los goles de Randal Kolo Muani y Xavi Simons, por partida doble, anulados por un golazo de Julián Álvaraz y un cabezazo de Hancko, no fueron suficientes para que los 'Spurs' lograran la machada y será el Atlético el que se mida al Barcelona en los cuartos de final.