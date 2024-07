EEUU pide no viajar a Bangladesh por "los disturbios civiles, el crimen y el terrorismo"

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elevado este sábado la alerta de viaje de Bangladesh al nivel cuatro y ha pedido a sus ciudadanos que no viajen al país "debido a los disturbios civiles, el crimen y el terrorismo", en el marco de las protestas contra el sistema de cuotas para funcionarios en en el país, que se han saldado con más de un centenar de muertos desde el lunes. El Departamento ha autorizado este mismo sábado "la salida voluntaria de los empleados del Gobierno de EEUU y sus familiares que no sean de emergencia" y ha reiterado que "los viajeros no deben viajar a Bangladesh debido a los disturbios civiles en curso en Daca". En un comunicado, Washington ha recordado que "se han reportado manifestaciones y enfrentamientos violentos" en toda la capital y sus alrededores, que las autoridades han declarado el toque de queda y ordenado a sus habitantes que permanezcan en sus casas y que el Ejército ha salido a las calles de todo el país para reforzar a la Policía. "Las telecomunicaciones se han interrumpido en Dacca y en todo el país. Debido a la situación de seguridad, puede haber una demora en la prestación de servicios consulares de rutina", han reconocido desde el Departamento, indicando que "el personal de la Embajada de los Estados Unidos en Bangladesh está sujeto a algunas restricciones de movimiento y viaje por motivos de seguridad". Sobre posibles "ataques terroristas", el aviso señala que "pueden ocurrir con poca o ninguna advertencia" y que "los terroristas suelen apuntar a áreas públicas como lugares turísticos, centros de transporte, mercados o centros comerciales, restaurantes, lugares de culto, campus escolares e instalaciones gubernamentales". Asimismo, el Ejecutivo estadounidense ha advertido del riesgo de "delitos menores, como el hurto en zonas concurridas", apuntando que "asaltos, robos y tráfico ilegal de drogas constituyen la mayor parte de la actividad delictiva en las principales ciudades de Bangladesh". "El Gobierno de Estados Unidos puede tener una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Bangladesh debido a estas restricciones de viaje, la falta de infraestructura y los recursos limitados de respuesta ante emergencias del gobierno anfitrión", ha concluido el Departamento, al tiempo que ha emitido una lista con algunas recomendaciones para aquellos que decidan viajar al país asiático. Evitar manifestaciones y reuniones políticas, seguir la actualidad local, no oponer resistencia física a ningún intento de robo, inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente (STEP) o revisar los informes de seguridad del país son algunos de los consejos ofrecidos desde Washington para hacer la estancia en Bangladesh más segura.

Compartir nota: Guardar Nuevo