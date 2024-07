Ángel Cristo Jr. y Arantxa del Sol: su reconciliación en ‘¡De Viernes!’

Una de las relaciones que comenzó bien pero que acabó sufriendo durante el transcurso del concurso fue la existente entre Ángel Cristo Jr. y Arantxa del Sol. Aunque comenzaron muy bien en el reality, su relación se distanció y hasta protagonizaron uno de los encontronazos más comentados de la edición. Esta noche, los dos compañeros y contrincantes se ponían cara a cara para ver si una reconciliación era posible. El hijo de Bárbara Rey entraba a plató tras la entrevista de la mujer de Finito de Córdoba y mostraba su intención de darle dos besos. Sin embargo, ella le ofrecía su mano, sin levantarse del asiento, a lo que él respondía con un "encantado de conocerte". Recapitulando, el momento más tenso vivido en Honduras fue cuando Arantxa del Sol se enteró de que, supuestamente, Ana Herminia habría estado esperando una señal de Ángel para contar los detalles de su relación con Finito de Córdoba. Esto fue lo que hizo que ella se enfadara y reaccionara de manera violenta contra su compañero. Él, respondía que quizás el problema estaba en las personas que le habían comentado dicha historia, que defendía ser falsa. A pesar de ello, Ángel tomaba las riendas y, muy sosegado, explicaba que: "obviamente que yo le pido perdón por las cosas que he dicho desafortunadas, pero las he dicho porque estaba enfadado y, por supuesto, de verdad que cuando ella volvió es que a mí me hizo muchísima ilusión, porque yo me sentía muy solo en el concurso y yo con ella tenía una afinidad especial". Sin embargo, Arantxa se mostraba más reticente a pedirle disculpas de una manera directa a quien fuese su compañero pero acababa reconociendo que: "a mí lo que me gustaría de verdad es que se esclarecieran las cosas. Y si eso es así, claro que no tengo ningún problema en pedirte perdón. Porque yo no soy así". Después de pronunciar las palabras "yo no tengo ningún problema en pedirte disculpas, no estuvo bien, no estuvo bien", Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr. se fundían en un abrazo reconciliador, dejando atrás sus diferencias y pasando página antes de abandonar juntos el plató.

Compartir nota: Guardar Nuevo