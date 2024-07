Ocho meses de prisión para un forero por insultos racistas hacia los madridistas Vinícius Jr. y Antonio Rüdiger

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Parla (Madrid) ha dictado este miércoles sentencia condenatoria contra una persona que, actuando bajo diversos pseudónimos en el foro de la edición digital del diario 'Marca', dirigió "graves ataques e insultos racistas" contra los futbolistas Vinícius Jr. y Antonio Rüdiger, jugadores del Real Madrid. Así lo indicó el club merengue en su página web. "El acusado ha sido declarado culpable, en concreto, de dos delitos contra la integridad moral cometidos contra Vinícius Jr. y Antonio Rüdiger, agravados ambos por haber actuado con motivaciones racistas y, en el caso de Antonio Rüdiger, despreciando también su religión", añadió la nota de prensa. En este sentido, el juzgado ha decretado la pena de ocho meses de prisión contra el acusado y a no participar en el citado foro durante 20 meses. "La suspensión de la pena de privación de libertad ha quedado supeditada a que el acusado participe en un programa de igualdad de trato y no discriminación", precisó el texto de prensa. "Se trata de la segunda condena penal por los insultos racistas recibidos por jugadores del Real Madrid, que en este caso y, por primera vez, ha sancionado los intolerables ataques de esta naturaleza que también se producen en foros digitales y en redes sociales", destacó la entidad merengue en su comunicado. Además, el Real Madrid recordó haber ejercido junto a Vinícius como acusación particular en este procedimiento y confirmó que "seguirá trabajando" para "proteger los valores" del club y también para "erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte". "El Real Madrid, por último, agradece la colaboración ciudadana mostrada por el aficionado que, al detectar en el foro del diario 'Marca' los insultos objeto de condena, los puso en conocimiento de las autoridades y de nuestro club", concluyó la nota de prensa.

