Mariona Caldentey: "Somos conscientes cuando las cosas nos salen bien y cuando no"

La futbolista internacional española Mariona Caldentey ha comentado este martes que ella y sus compañeras de la selección nacional son "conscientes cuando las cosas" sobre el terreno de juego "salen bien y cuando no", en alusión a los fallos pese a ganar por 2-0 a Bélgica en la sexta jornada de la fase clasificatoria para la Eurocopa de 2025. "Nosotras somos conscientes cuando las cosas nos salen bien y cuando no, cuando el juego fluye y cuando no, y somos las primeras que obviamente queremos jugar bien, ganar, que la gente disfrute y disfrutar nosotras", declaró Caldentey desde el Estadio de Riazor. Así, la delantera de la 'Roja' fue crítica. "Hemos ganado, que al final es el objetivo, pero podemos hacer las cosas mucho mejor. Es verdad que están siendo semanas duras de trabajo y quizás esa frescura nos falta un poco, pero esto nos sirve para prepararnos. Hemos ganado, estamos en el camino para preparar las Olimpiadas y tres puntos más, cerramos la clasificación y ya enfocadas en París", subrayó. "Estamos preparando algo más importante que lo que era el partido de hoy y estamos tranquilas, confiamos en que llegaremos bien a París, nos sirve también para darnos cuenta que hay que saber sufrir, que no todo es tan fácil; y aun así es verdad que el otro día perdimos, nadie quiere perder, pero hoy volvemos a ganar e intentaremos hacerlo mejor", añadió. Caldentey también habló de cómo sus compañeras habían celebrado el 1-0 ante las belgas. "Habíamos tenido opciones para marcar, pero marcar el primero siempre cuesta y obviamente luego el partido se encara más. Creo que siempre intentamos meter gol, que todas queremos, que obviamente nos gusta ganar. Y como he dicho, un mal partido no hace que tengamos dudas del equipo y tenemos muchas ganas de las Olimpiadas", reiteró. Luego describió a Tere Abelleira como "una jugadora que sabemos de lo que es capaz, no es el primer gol que mete así y ojalá no sea el último", aludiendo al golazo del 2-0 definitivo en los minutos finales del encuentro en La Coruña. "Casi al final del partido nos ha dado esa tranquilidad y confianza para ella también", apostilló Caldentey. La nueva jugadora del Arsenal FC reconocía que "tenía algunas molestias" físicas antes de este partido y que "por eso había estado haciendo trabajo aparte del equipo". "Pero me encuentro bien, estoy sana, tenía ganas de jugar y con ganas de más", aclaró al respecto. "Las temporadas son largas, este es el tercer verano seguido compitiendo y al final es normal que en algún momento eso se note", afirmó sobre Aitana Bonmatí. "Justo al acabar el partido estaba al lado de ella, la he visto un poco así y la he preguntado, me ha dicho que estaba reventada", indicó sobre su excompañera del FC Barcelona. Además, habló sobre los Juegos Olímpicos de París. "Ahora tenemos algo muy grande por delante, nueve días para afinarnos, para acabar de preparar. Creo que era el momento para meter caña y prepararnos. Y bueno, seguro que con lo que plantea el cuerpo técnico y lo que nos conocemos nosotras, pues llegaremos bien y frescas para competir", dijo. "No, nervios no", respondió acerca del debut olímpico. "Hay mucha confianza en el equipo, sabemos que las expectativas son altas y lo que tenemos son muchas ganas porque es una competición nueva. Estamos como niñas pequeñas con ganas de que llegue, pero sabiendo que estas semanas son importantes para poder llegar con garantías", concluyó.

