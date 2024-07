María José Suárez, su divertida reacción ante las preguntas sobre Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez ha hecho frente a las preguntas incisivas sobre su vida personal de manera contundente pero con una mezcla de humor. La modelo ha sido preguntada sobre si Álvaro Muñoz Escassi se había puesto en contacto con ella, a lo que respondió entre risas y suspiros. "Ay, no voy a hablar nada", ha asegurado sin poder evitar reirse. La ex Miss España ha dejado claro que está bien y que ha decidido poner fin a este capítulo de su vida: "Estoy bien, muy bien. Yo ya todo lo que tenía que comentar lo comenté en la entrevista, creo que ha quedado todo bastante claro y lo que quiero es continuar ya con mi vida y recuperar mi vida lo antes posible. Esta historia ya pasó". Sobre su relación con Hiba Abouk, María José Suárez ha preferido no revelar si se han comunicado tras los recientes acontecimientos mediáticos. Sin embargo, se ha tomado con buen humor los comentarios que sugieren que mintió en su última entrevista. La modelo ha dejado claro que desea enfocarse en seguir adelante y recuperar la normalidad en su vida. Con una actitud decidida y una sonrisa, María José Suárez cierra la entrevista, mostrando que está lista para dejar atrás las polémicas y continuar con nuevos proyectos.

Compartir nota: Guardar Nuevo