Iván Ramiro Córdoba y Mario Yepes ven una final en la que habrá "respeto mutuo"

Miami (EE.UU), 13 jul (EFE).- Los exdefensas de la selección colombiana Iván Ramiro Córdoba y Mario Yepes destacaron que han llegado a la final de la Copa América las dos mejores selecciones y que, por ese motivo, se tendrán respeto mutuo.

"Las dos son muy importantes. Creo que los dos equipos tienen un respeto mutuo. Argentina hacia Colombia, por todo lo que ha demostrado en esta Copa América, y Colombia por la misma circunstancia de Argentina, campeona del mundo, campeona de la Copa América, campeona de la Finalísima...pero creo que las dos son las mejores selecciones y llegan con gran merecimiento", indicó.

El exjugador de la 'Tricolor' consideró importante no centrarse tan solo en anular a Leo Messi, sino en que Colombia mantenga su identidad.

"Obviamente tienes que pensar en Messi, tienes que pensar en esos jugadores. Pero yo creo que es muy importante no renunciar a lo que has hecho hasta este momento como equipo, como grupo, estar siempre juntos como hemos visto. Ellos siempre están dos-tres jugadores en todas las zonas de juego y eso es lo que les ha producido llegar (...). Más pensar en preocupar a Argentina y no tratar de cambiar por jugar contra Argentina", agregó tras participar en un partido de minifútbol organizado por la Conmebol.

Mario Yepes no ve favorita a Argentina. "Colombia viene muy bien, viene haciendo no solamente haciendo una gran Copa América sino unas grandes eliminatorias, viene muchos partidos jugando bastante bien y Argentina viene de ser campeona del mundo, viene de ser campeona de la última Copa América. Tiene experiencia en este tipo de partidos", indicó el excentral, que destacó la importancia de James Rodríguez, con el que jugó, en esta selección.

"Jugué con el goleador de la Copa Mundial de 2014. Siento pues la evolución de un jugador que ha hecho un gran torneo, un grandísimo torneo como jugador y también como capitán. Ha sido un muchacho que se ha logrado compenetrar con este grupo, ha sabido cómo llegarle a los jugadores más jóvenes y se ve que realmente es un líder, que no solo en la parte futbolística, que siempre lo había sido por un tiempo, sino también en la parte emocional", dijo.

"Eso es algo que hay valorarle y suma muchísimo en una selección donde hubo un recambio que lograron entre Néstor y los jugadores grandes y, entre esos jugadores grandes, obviamente hace parte James", añadió.

Además se mostró muy contento por la gran Copa que está haciendo el central de la selección cafetera Dávinson Sánchez. "Estoy muy contento y muy feliz por este momento. Había sido un jugador muy criticado y verlo así me llena de emoción y de alegría, la verdad", añadió.