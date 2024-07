Belén Esteban comparte los mejores momentos del ‘gender reveal’ de Anabel Pantoja. ¡Su felicidad al descubrir el sexo!

Sin lugar a dudas, una de las invitadas estrella en la fiesta de revelación de sexo del bebé de Anabel Pantoja ha sido su gran amiga Belén Esteban, que no podía faltar en este gran día. Ambas suelen presumir de su amistad en redes sociales, y es que además de haber compartido plató de televisión durante muchos años, la buena relación que mantienen fuera de cámaras es conocedora por todos. Esta vez, la patrona se ha desplazado hasta Sevilla para poder estar al lado de la influencer en este gran día lleno de celebraciones, ya que el próximo lunes es su 38 cumpleaños y también ha querido aprovechar la ocasión para poder celebrarlo junto a todos sus amigos y familiares. Una fiesta por partida doble donde no faltaron los globos, la música y un buen día en la piscina con la mejor compañía. La ‘princesa del pueblo’ ha compartido en Instagram un álbum de fotografías y vídeos con los mejores recuerdos, donde la podemos ver disfrutando junto a sus amigos, feliz al lado de Merchi o celebrando con la pareja la llegada de una niña al ‘clan Pantoja’. En uno de los vídeos también podemos ver a Anabel disfrutando como una niña pequeña, bailando junto a sus amigos y radiante de felicidad. Mientras el grupo invitado a la fiesta cantaba sobre una especie de escenario, Belén no ha querido perder la oportunidad de subirse junto a ellos y unirse al show. Además, la colaboradora de televisión también ha presumido de su amistad con Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, en una fotografía donde podemos ver a ambas muy cómplices.

Compartir nota: Guardar Nuevo