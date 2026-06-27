Rangnick elude ir a empatar contra Argelia para asegurar el billete a los dieciseisavos del Mundial

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, descartó este viernes que su equipo vaya a jugar simplemente para empatar en su último partido de la fase de grupos del Mundial contra Argelia, a pesar de que un punto bastaría a ambos para pasar a la siguiente fase, y eludió cualquier comparación con lo sucedido en el Mundial de España de 1982

"Eso no influirá en el partido", declaró Rangnick en una rueda de prensa. "No se puede salir al campo y decir que se juega para el empate. Ya veremos cómo se desarrolla el partido en los últimos cinco minutos, pero desde luego no vamos a sacar al equipo al campo para jugar por el empate", añadió.

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En el Mundial de 1982 en España, se produjo la conocida 'vergüenza de Gijón', cuando Alemania Occidental y Austria se enfrentaron sabiendo que el 1-0 de los alemanes clasificaba a ambos y dejaba fuera a Argelia. "Por aquel entonces, ni siquiera había nacido ninguno de los jugadores que estarán ahora sobre el terreno de juego. Nuestros jugadores solo se habrán enterado recientemente a través de los periódicos", trató de zanjar el alemán.

En el caso de ser segundos, Austria podría ser la rival de España en los dieciseisavos si la campeona de Europa acaba primera del Grupo H, mientras que el tercer puesto da un billete para jugar contra Suiza. En este sentido, el seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, fue cauto. "Sobre el papel, algunos equipos son más fuertes, pero este Mundial ha demostrado que no se puede dar por hecho que los mejores equipos vayan a ganar a los más débiles", advirtió.

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