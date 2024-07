Evenepoel tira la toalla en el duelo con Pogacar y se centra en superar a Vingegaard

Pla d'Adet (Francia), 13 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel, que este sábado perdió el segundo puesto en la general del Tour de Francia, consideró inalcanzable al esloveno Tadej Pogacar para el primer puesto, pero se dijo listo a pelear con el danés Jonas Vingegaard y por acabar en el podio.

"Creo que Jonas se ha dado cuenta de que Tadej es superior y ahora va a luchar por mantener el segundo puesto y por ganar alguna etapa. Yo creo que el primer puesto está muy difícil, Pogacar es demasiado fuerte, pero voy a intentar acabar lo más arriba posible", dijo el corredor del Soudal.

Evenepoel aseguró que se vio cerrado en el ataque de Pogacar a falta de cinco kilómetros para la meta y tuvo que hacer un sobre-esfuerzo para llegar a Vingegaard, que pudo pagar más arriba.

"Me ha cerrado mi propio compañero Mikel Landa, pero también Matteo Jorgenson, quería reaccionar pero no he tenido espacio. Creo que habría podido salir a la rueda de Jonas y seguirle más kilómetros. Ese era mi objetivo", señaló.

"Seguir a Pogacar no me interesa, es demasiado fuerte. La ventaja con Jonas es la que me interesa", agregó. EFE

lmpg/asc