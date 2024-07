Aron Piper nos habla de su nueva faceta como cantante

Aron Piper presentaba esta semana su nuevo trabajo musical "Invisibilidad" y sorprendía a todos mostrando esta faceta como cantante tras su rotundo éxito en 'Élite'. El actor contaba con la presencia de numerosos amigos, que quisieron apoyarle en un día tan importante como Michelle Calvo, Desiré Cordero o Guiomar Puerta. Allí pudimos hablar con él y nos confesaba que canta al desamor porque "utilizo la música también para cantar de cómo me siento en el momento, entonces voy al estudio y lo que va saliendo y cómo me esté sintiendo en ese momento". Eso sí, nos dejaba claro que la faceta de actor no la aparta de su vida, ya que "siempre va a estar conmigo y aprovecho entre parón y parón de película o de proyecto, me meto en la música, estoy con las dos a tope". En un momento dado de la entrevista, el cantante se quedaba de lo más sorprendido al saber que la Infanta Sofía se encuentra entre sus fans... y sin saber muy bien qué decir, expresaba abrumado: "La Infanta Sofía es muy fan. Ah, pues mira, qué guay". Por último, el actor nos explicaba que con este trabajo "quiero mostrarme más así, dejar un poco la fachada y mostrar un poco más mi parte más vulnerable y sensible"... aunque, eso sí, quiere seguir manteniendo su vida privada: "de lo poco que tengo, pues lo intento mantener privado".

