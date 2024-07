Erdogan asegura que la OTAN no debe formar parte de la guerra en Ucrania

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este jueves que la OTAN no debe forma parte de la guerra en Ucrania al mismo tiempo que ha remarcado su apoyo a la integridad territorial y a la soberanía del país, y ha enfatizado que la diplomacia y las negociaciones "no significan" que Kiev deba capitular. "He subrayado en la sesión que el pleno apoyo de nuestro país a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania es total. Al mismo tiempo, he hecho hincapié en que no debe excluirse la diplomacia y que las negociaciones no significan rendición. He compartido abiertamente mi opinión de que nunca se debe permitir que la OTAN se convierta en parte de la guerra en Ucrania", ha declarado Erdogan durante una rueda de prensa desde Washington. En ese sentido, ha destacado que la posición de Turquía seguirá siendo "equilibrada, tranquila y justa", tal y como ha hecho "desde el primer día" de la invasión rusa de Ucrania, según ha recogido la agencia de noticias turca Anatolia. Respecto a la elección del ex primer ministro neerlandés Mark Rutte como secretario general de la OTAN, Erdogan ha mostrado su confianza en que "tendrá en cuenta los intereses de los Aliados" y que "seguirá un planteamiento que de prioridad a la solidaridad". CONFLICTO EN GAZA Por otro lado, ha criticado la relación de la Alianza con Israel, país al que acusa de cometer "atrocidades" en los territorios palestinos ocupados, y ha mostrado su negativa a aprobar nuevas iniciativas de cooperación hasta que no se alcance la paz en Palestina. "No es posible que la Administración israelí, que pisotea los valores fundamentales de nuestra Alianza, continúe su relación de asociación con la OTAN. Turquía no aprobará ninguna iniciativa de cooperación con Israel dentro de la OTAN hasta que se establezca una paz global y sostenible en los territorios palestinos", ha expresado. En ese sentido, ha acusado a Israel de ignorar tanto las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde está siendo juzgada por supuesto genocidio, como las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. "Nos enfrentamos a una estructura furiosa que no reconoce ley, orden, valor, ni fronteras, incluida la ley de la guerra. En el entorno actual, en el que la conciencia mundial se ha echado a la calle para detener los ataques dirigidos contra civiles palestinos, es inaceptable seguir prestando apoyo militar a Israel. He insistido con sensibilidad en esta cuestión en mi intervención en la sesión", ha añadido Erdogan.

